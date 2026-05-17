Nichtantritt in Sandershausen – Rengershausen vor der Entscheidung

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die Gruppenliga Kassel 2 biegt in eine Phase ein, in der sich vieles zuspitzt. TuSpo 1912 Rengershausen geht mit acht Punkten Vorsprung auf TSG Sandershausen in den Spieltag und kann den direkten Aufstieg immer klarer vor Augen haben. Dahinter ist der Kampf um Rang zwei noch offen, während im unteren Drittel vor allem VfL Wanfried, TSV Holzhausen/Reinhardswald und TSG Wilhelmshöhe unter Druck stehen.

Der Kampf um das Ungewisse

Heute, 14:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe TSV Hertingshausen Hertingshaus 14:30 PUSH

Für die TSG Wilhelmshöhe ist die Lage inzwischen ernst, jeder Punkt hat Endspielwert. Hertingshausen reist mit 39 Zählern deutlich entspannter an, hat aber ebenfalls Interesse daran, die Saison sauber zu Ende zu spielen. Für die Gastgeber ist es eines jener Spiele, die man kaum noch aufschieben kann. Da es von den Absteigern der Verbandsliga Nord abhängt, ob es drei oder vier Absteiger geben wird, ist der Kampf um Platz 14 ein ungewisser. Aufatmen und genießen

Wettesingen/Breuna/Oberlistingen hat sich mit zuletzt starken Ergebnissen den Klassenerhalt gesichert und will nun die Saison ordentlich zu Ende bringen. Lohfelden steht als Sechster in Schlagdistanz zu Platz Vier und braucht selbst jeden Zähler, um Platz vier nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Ausgangslage verspricht eine Partie, in der beide Seiten klare Argumente auf ihrer Seite sehen. Meisterschaft in der eigenen Hand

Heute, 15:00 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00 live PUSH

Für Rengershausen ist die Rechnung einfach: Wer mit acht Punkten Vorsprung in den Endspurt geht, darf bei einem Team aus dem unteren Mittelfeld nicht stolpern. Rothwesten hat zwar immer wieder gezeigt, dass es unangenehm sein kann, bringt aber die klar schlechtere Ausgangslage mit. Alles andere als ein Auswärtssieg des Spitzenreiters wäre eine Überraschung. Duell um Platz Vier?

Heute, 15:00 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards FC Bosporus Kassel Bosporus KS 15:00 PUSH

Zwischen SG Reinhardshagen und FC Bosporus Kassel geht es weniger um nackten Zwang als um Perspektive. Bosporus steht mit 53 Punkten auf Rang vier, Reinhardshagen folgt mit 50 und kann mit einem Heimsieg direkt wieder dichter aufschließen. Es ist eines der Spiele dieses Wochenendes, in denen sich die obere Tabellenhälfte neu sortieren kann.

Duell der Enttäuschenden

Hombressen/Udenhausen hat sich nach schwierigen Wochen wieder in ein ruhigeres Mittelfeld gearbeitet und kann mit einem weiteren Sieg noch einmal in die Top Zehn rutschen. Eintracht Baunatal steht mit 40 Punkten ebenfalls sicher. Das Spiel lebt daher vor allem von der Frage, wer den besseren Abschluss einer wechselhaften Saison hinbekommt.

Kellerkracher vom Feinsten

Im Werrastadion steigt eines der brisantesten Spiele des Spieltags. VfL Wanfried hat sich zuletzt mit Punktgewinnen und dem Sieg gegen Wilhelmshöhe etwas zurückgemeldet, Holzhausen/Reinhardswald steht nach dem 1:5 gegen Wettesingen mit dem Rücken zur Wand. Für beide ist es ein Spiel, das sich kaum anders denn als direkte Überlebensfrage lesen lässt. Offene Rechnung

Heute, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:30 live PUSH