Nichtantritt hilft Meerbusch, Fischeln geht unter, Viersen rettet 2:2

Der OSV Meerbusch gewinnt ohne Spiel. – Foto: Michael Zöllner

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, hat an der Spitze wenig verändert, aber mehrere Geschichten geliefert. OSV Meerbusch bleibt mit nun 55 Punkten Tabellenführer, während die Sportfreunde Neuwerk mit einem klaren Sieg den zweiten Platz festigen. Dahinter lauert TuRa Brüggen, während CSV Marathon Krefeld mit einem 7:2 ein Torfestival feiert. Im Tabellenkeller zeigt 1. FC Viersen Moral und rettet spät einen Punkt.

Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach hatte in der Vorwoche durch ein 2:2 gegen den CSV Marathon Krefeld den Relegationsplatz erobert, wird aber nach diesem Nichtantritt möglicherweise wieder auf einen direkten Abstiegsplatz fallen. Vorausgesetzt, der 1. FC Viersen holt am Sonntag mindestens einen Punkt gegen Thomasstadt Kempen.

Wenige Stunden vor dem Anstoß hat der OSV Meerbusch erfahren, dass er plötzlich doch einen freien Sonntag genießen darf. Gegner SC Türkiyemspor Mönchengladbach hat nämlich kurzfristig das Gastspiel beim Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, abgesagt.

Auch wenn eine Überraschung nicht wahrscheinlich gewesen wäre, werden die geschenkten drei Punkte bei der Konkurrenz von Meerbusch sicherlich nicht mit Freude zur Kenntnis genommen. In der Tabelle vor den Partien am Sonntag hat der OSV nun neun Punkte Vorsprung auf TuRa Brüggen und die Sportfreunde Neuwerk.

So laufen die anderen Spiele der Bezirksliga 3

Der 1. FC Viersen hat im Abstiegskampf Moral bewiesen und gegen Thomasstadt Kempen spät einen Punkt gerettet. Nach torloser erster Hälfte brachte Peter Okafor die Gastgeber in der 51. Minute in Führung. Lucas Matteo Klaaßen glich aus (75.), ehe Denis Gaas die Gäste kurz vor Schluss erstmals in Führung brachte (89.). Doch Viersen antwortete in der Nachspielzeit: erneut Okafor traf zum 2:2 (90.+3). Für Kempen ist es ein verpasster Auswärtssieg, während Viersen zumindest einen wichtigen Zähler im Tabellenkeller mitnimmt.

Die Sportfreunde Neuwerk unterstrichen ihre starke Saison mit einem klaren Heimsieg gegen SC Union Nettetal II. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Lasse Buschmann seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung (45.) und legte unmittelbar nach Wiederanpfiff nach (47.). Danach spielte Neuwerk konsequent weiter nach vorne. Gian-Luca Mermann, Marius Meffert, Christian Schultz und Anton Müller erhöhten im weiteren Verlauf zum 6:0-Endstand. Neuwerk bleibt damit mit 49 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter OSV Meerbusch, während Nettetal weiterhin im Tabellenkeller steckt.

Die DJK Fortuna Dilkrath setzte sich klar gegen den SSV Grefrath durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Moritz Münten seine Mannschaft per Foulelfmeter in Führung (48.). Grefrath musste kurz darauf nach Gelb-Rot gegen Christofer Feyen in Unterzahl weiterspielen. Ole Zechlin nutzte die Überzahl mit zwei Treffern (60., 78.). In der Schlussphase sah zudem Torwart Nico Fokken die Rote Karte wegen einer Notbremse (85.). Dilkrath verbessert sich damit im Tabellenmittelfeld.

Der SC St. Tönis II rettete gegen den VfL Tönisberg spät einen Punkt. Lucas Noczenski brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (34.). Nach der Pause drehten Bertan Josua Yildiz (53.) und Luke Heidrich (69.) die Partie für Tönisberg. Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Luis Becker zum 2:2-Ausgleich. Beide Teams bleiben damit im Tabellenmittelfeld dicht beieinander.

Ein Offensivspektakel sahen die Zuschauer beim CSV Marathon Krefeld gegen den VfR Krefeld-Fischeln. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Treffern von Fritz Fiedler und Dennis Lerche mit 3:1. Nach dem Seitenwechsel baute Marathon den Vorsprung konsequent aus: Murat Aslan, Semih Cakir (zweimal) und Emre Özkaya erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 7:1. Für Fischeln trafen zwischenzeitlich sowie kurz vor Schluss Denis Shabani. Der CSV feiert damit einen der höchsten Siege der Saison.

Die SpVg Odenkirchen nahm drei Punkte beim TSV Krefeld-Bockum mit. Amadou Bassirou Fofana Ba brachte die Gastgeber zunächst in Führung. Odenkirchen reagierte jedoch und drehte die Partie noch im weiteren Verlauf. Mit dem Auswärtssieg bleibt die Mannschaft von Trainer Simon Sommer im oberen Tabellenfeld und verkürzt den Abstand auf die Spitzengruppe.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen

Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen

Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk

So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II

So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen