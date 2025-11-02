Nichtantritt der SG Asterode überschattet den 14. Spieltag Die Tabelle spiegelt eine klare Spitze mit dem FC Domstadt Fritzlar und eine große Spannbreite im Mittelfeld wider; das untere Drittel kämpft um jeden Zähler.

Der TSV Besse empfängt die SG Fuldalöwen/Beisetal. Besse steht derzeit auf Platz 5 und hat 23 Punkte gesammelt, die Fuldalöwen liegen auf Platz 3 mit 30 Punkten. Der Gastgeber reist mit dem Rückenwind des 2:0-Erfolgs in Neuental an; der Auswärtssieg hat Moral gebracht und die Position im oberen Tabellenmittelfeld gefestigt. Die Fuldalöwen verloren am vergangenen Spieltag knapp mit 2:3 gegen Spitzenreiter FC Domstadt Fritzlar und werden versuchen, die Auswärtsniederlage schnell zu korrigieren.

Für die SG Asterode/Christerode/Olberode wurde ein Nichtantritt gemeldet. Sollte der Nichtantritt formell bestätigt werden, würde Domstadt die drei Punkte erhalten; unabhängig davon bleibt die Mannschaft der klare Maßstab der Liga, gegen den sich alle anderen messen müssen.

SpVgg Zella/Loshausen — TSV Obermelsungen

Zella/Loshausen steht weiterhin im Tabellenkeller auf Platz 14 mit 5 Punkten und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht weiter zu verlieren. Obermelsungen befindet sich im Aufwind: Platz 4 mit 24 Punkten und zuletzt ein 3:0-Heimsieg gegen Geismar/Züschen. Die Gäste reisen als klarer Favorit an — sie profitieren von stabilen Resultaten und der klareren Offensivleistung — während Zella/Loshausen vor allem defensiv kompakter werden muss, um im Heimspiel etwas Zählbares mitzunehmen.

SG Geismar/Züschen — SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth

Geismar/Züschen, Aufsteiger, rangiert auf Platz 10 mit 17 Punkten und zeigte phasenweise ordentliche Leistungen. Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth bleibt das Sorgenkind der Liga: mit nur 0 Punkten aus 13 Spielen und einem Torverhältnis von 4:66. Für Geismar ist dies eine Pflichtaufgabe. Für Dillich wäre ein mutiges, diszipliniertes Auftreten ein erster Schritt, um den Negativlauf zu stoppen.

SG Ohetal/Frielendorf — TSV Wabern II

Ohetal/Frielendorf hat nur 6 Punkte und benötigt dringend bessere Ergebnisse, um nicht vollständig den Kontakt an das untere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Das Duell bietet Ohetal die Chance, zuhause zu überraschen, während Wabern als klarer Favorit ins Rennen geht und mit einem Sieg die obere Tabellenhälfte weiter festigen kann.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar — TSV 1926 Mengsberg II

Kirchberg/Lohne/Haddamar belegt aktuell Platz 7 und kommt mit einem Rückschlag aus dem letzten Heimspiel: die Mannschaft unterlag bei TuSpo Guxhagen 1:3. Mengsberg II steht auf Platz 8 mit 21 Punkten und ist punktgleich, aber mit einer schlechteren Tordifferenz. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden dürften — Standards, Umschaltmomente und die Chancenverwertung.

FC Körle 69 — TuSpo Guxhagen (Do., 06.11.25 19:00 Uhr)

Die Partie am Donnerstag ist reizvoll: TuSpo Guxhagen zeigte zuletzt mit dem 3:1-Heimsieg gegen Kirchberg, dass es torgefährlich auftreten kann; Körle muss defensiv vor allem Stabilität finden, um in der Tabelle weiter den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern, wobei der Abstand zum Drittletzen SG Ohetal/Frielendorf mit 11 Punkten schon beträchtlich ist.