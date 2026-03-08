 2026-03-05T07:49:35.839Z

Nichtantritt: Bezirksliga-Tabellenführer kassiert kampflos Punkte ein

Bezirksliga: Der OSV Meerbusch hätte eigentlich gegen den SC Türkiyemspor Mönchengladbach gespielt, aber der Tabellenführer kommt auch ohne das Spiel bestreiten zu müssen an seine drei Punkte.

von André Nückel · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser
Der OSV Meerbusch gewinnt ohne Spiel.
Der OSV Meerbusch gewinnt ohne Spiel. – Foto: Michael Zöllner

Wenige Stunden vor dem Anstoß hat der OSV Meerbusch erfahren, dass er plötzlich doch einen freien Sonntag genießen darf. Gegner SC Türkiyemspor Mönchengladbach hat nämlich kurzfristig das Gastspiel beim Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, abgesagt.

Heute, 15:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
2
0
§ Urteil
Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach hatte in der Vorwoche durch ein 2:2 gegen den CSV Marathon Krefeld den Relegationsplatz erobert, wird aber nach diesem Nichtantritt möglicherweise wieder auf einen direkten Abstiegsplatz fallen. Vorausgesetzt, der 1. FC Viersen holt am Sonntag mindestens einen Punkt gegen Thomasstadt Kempen.

Auch wenn eine Überraschung nicht wahrscheinlich gewesen wäre, werden die geschenkten drei Punkte bei der Konkurrenz von Meerbusch sicherlich nicht mit Freude zur Kenntnis genommen. In der Tabelle vor den Partien am Sonntag hat der OSV nun neun Punkte Vorsprung auf TuRa Brüggen und die Sportfreunde Neuwerk.

So laufen die anderen Spiele der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
5
2
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!