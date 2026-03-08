Nichtantritt: Bezirksliga-Tabellenführer kassiert kampflos Punkte ein

Wenige Stunden vor dem Anstoß hat der OSV Meerbusch erfahren, dass er plötzlich doch einen freien Sonntag genießen darf. Gegner SC Türkiyemspor Mönchengladbach hat nämlich kurzfristig das Gastspiel beim Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, abgesagt.
Auch wenn eine Überraschung nicht wahrscheinlich gewesen wäre, werden die geschenkten drei Punkte bei der Konkurrenz von Meerbusch sicherlich nicht mit Freude zur Kenntnis genommen. In der Tabelle vor den Partien am Sonntag hat der OSV nun neun Punkte Vorsprung auf TuRa Brüggen und die Sportfreunde Neuwerk.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen