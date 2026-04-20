Nichtantritt, Bernau II mit 7:0, Hennickendorf/Rehfelde im Torrausch

Ostbrandenburgliga

FC Strausberg II – SV 1919 Woltersdorf 1:1

In Strausberg sahen die 49 Zuschauer ein eng umkämpftes Duell, in dem sich beide Mannschaften über weite Strecken keinen Zentimeter Boden schenkten. Woltersdorf erwischte den etwas besseren Start und versetzte den Hausherren in der 36. Minute einen herben Dämpfer, als Philipp Karras zur Führung einnetzte. Die Reserve des FC Strausberg bewies jedoch eine bewundernswerte Moral und rannte im zweiten Durchgang leidenschaftlich gegen den Rückstand an. In der 60. Minute brach schließlich der Bann: Titas Lekaunikas erzielte den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden halben Stunde entwickelte sich eine Zitterpartie, in der beide Teams den Sieg suchten, es am Ende aber bei der Punkteteilung blieb.

FV Erkner 1920 II – MTV 1860 Altlandsberg 2:5

Vor 65 Zuschauern entwickelte sich in Erkner ein torreiches Spektakel, das vor allem durch die unglaubliche Effizienz eines einzelnen Akteurs geprägt war. Simba-Maxim Hauff brachte die Hausherren in der 40. Minute zunächst in Führung, doch die Freude währte keine sechzig Sekunden, da Christoph Wunder postwendend ausglich. Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Kevin Borowski: Mit einem eiskalt verwandelten Foulelfmeter (50.) und einem weiteren Treffer nur drei Minuten später (53.) drehte er die Partie fast im Alleingang. Erkner kam durch Maximilian Marschner (56.) noch einmal heran, doch erneut Borowski (84.) und Tobias Dwornik per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4) besiegelten den harten 2:5-Endstand und ließen Altlandsberg jubeln.

SpG Hennickendorf/Rehfelde – SG Hangelsberg 47 10:1

In Hennickendorf erlebten die 45 Zuschauer eine Partie, die emotionaler kaum hätte starten können, dann aber in einer Machtdemonstration endete. Emil Kai Frommhagen schockte die Hausherren bereits in der 6. Minute mit dem 0:1 für Hangelsberg. Was dann folgte, war jedoch ein regelrechter Sturmlauf der Spielgemeinschaft: Ein Eigentor von Kevin Fleischer (30.) leitete die Wende ein, bevor Thomas Schlag mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur fünf Minuten (33., 37., 38.) für eine Vorentscheidung sorgte. Auch nach dem Wechsel kannte das Spiel nur eine Richtung: Hannes Matschoß (46., 82.), Pascal Haase (49.), Maximilian Terzenbach (68.), erneut Thomas Schlag mit seinem vierten Tor (73.) und Ben Kulla (88.) schraubten das Ergebnis auf ein zweistelliges 10:1 hoch.

SG 47 Bruchmühle – FC Neuenhagen 1913 1:0

Dieses Derby in Bruchmühle hielt, was es versprach, und lockte stolze 113 Zuschauer an den Spielfeldrand. In einer emotionalen Atmosphäre fiel die Entscheidung bereits in der Anfangsphase: Devrig Hemberger stand in der 6. Minute goldrichtig und markierte den Treffer zum 1:0 für die SG 47. Was danach folgte, war eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Hausherren gegen wütend anrennende Neuenhagener. Beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, doch das frühe Tor sollte am Ende den Ausschlag geben. Mit viel Herzblut verteidigte Bruchmühle den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen Heimsieg, der vor allem durch die mannschaftliche Geschlossenheit errungen wurde.

SV Rot-Weiß Reitwein – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:0

In Reitwein entwickelte sich ein intensives Duell, das von der ersten bis zur letzten Minute von der Spannung lebte. Eric Schwarz versetzte die Zuschauer bereits in der 14. Minute in Jubelstimmung, als er die Rot-Weißen mit 1:0 in Führung brachte. Die Reserve aus Petershagen/Eggersdorf versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzwingen, biss sich aber am leidenschaftlich kämpfenden Abwehrbollwerk der Reitweiner die Zähne aus. Die Emotionen kochten in der Schlussminute noch einmal hoch, als Dominik Griebel mit einer Gelb-Roten Karte (90.) vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Trotz der Unterzahl in den letzten Augenblicken rettete Reitwein den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich diese hart erkämpften drei Punkte.

FC Union Frankfurt – VfB Steinhöfel 2:3

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 45 Zuschauer in Frankfurt, wo die Partie bis zum Ende auf Messers Schneide stand. Robert Krips brachte die Gäste aus Steinhöfel in der 24. Minute in Front, doch Frankfurt kam hochmotiviert aus der Kabine und glich durch Omid Amiri (49.) aus. Die Freude war nur von kurzer Dauer, da Kelvin Jentsch (52.) Steinhöfel postwendend wieder in Führung brachte. In einer Schlussphase glich Roy Lehmann (80.) erneut für Union aus, doch der Lucky Punch gehörte den Gästen: Dominic Krips markierte in der 84. Minute den 2:3-Siegtreffer. Frankfurt warf am Ende noch einmal alles nach vorne, konnte die bittere Heimniederlage gegen die extrem effektiven Steinhöfeler jedoch nicht mehr abwenden.

SG Müncheberg – Storkower SC 1:1

In Müncheberg sahen die Fans eine Partie, die an dramatischer Schlussphase kaum zu überbieten war. Der Storkower SC erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 3. Minute durch Leon Hans Gutschke mit 0:1 in Führung. Über fast die gesamte Spielzeit rannten die Müncheberger unermüdlich gegen diesen Rückstand an, während Storkow die Führung mit viel Leidenschaft verteidigte. Als sich die Gäste bereits wie der sichere Sieger wähnten, schlug die Stunde von Hannes Gersdorf: In der 88. Minute erlöste er die Hausherren mit dem späten Ausgleich zum 1:1. Während in Müncheberg der späte Punktgewinn wie ein Sieg gefeiert wurde, herrschte auf Storkower Seite nach dem späten Gegentreffer verständliche Ernüchterung.

SpG Tauche/Ahrensdorf – BSG Pneumant Fürstenwalde 2:2

Vor 110 Zuschauern entwickelte sich in Tauche ein Schlagabtausch zwischen der Spielgemeinschaft und Pneumant Fürstenwalde. Franz Fritsch brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, doch Maximilian Radkiewicz (26.) sorgte noch in der ersten Halbzeit für den Ausgleich. Kurz vor der Pause drehte Richard Breiert (43.) die Partie komplett und brachte die Heimfans zum Träumen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem Fürstenwalde nie aufgab. Die Belohnung folgte in der 86. Minute, als Philipp Sellmann den Ball zum 2:2-Endstand im Netz versenkte.

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