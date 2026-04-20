Nichtantritt, Bernau II mit 7:0, Hennickendorf/Rehfelde im Torrausch

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 7:0
In Bernau erlebten die 39 Zuschauer eine Ein-Mann-Show. Laurence Lattner erwischte einen geschichtsträchtigen Tag und versetzte die Gäste bereits in der 7. Minute mit seinem ersten Treffer in einen Schockzustand. Die Dominanz der Bernauer Reserve war über die gesamte Spielzeit hinweg spürbar, wobei Lattner mit zwei weiteren Toren in der 20. und 36. Minute bereits vor der Pause seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte. Dominik Keß schraubte das Ergebnis noch vor dem Seitenwechsel in der 41. Minute auf 4:0 hoch, was bei den Ahrensfeldern für sichtlich hängende Köpfe sorgte. Auch im zweiten Durchgang ließ der Torhunger der Hausherren nicht nach: Erneut Lattner in der 67. Minute sowie Pascal Hermann mit einem Doppelschlag in der 73. und 77. Minute besiegelten das bittere Debakel für die Gäste und machten den fulminanten 7:0-Heimsieg perfekt.
SV Grün-Weiß Bergfelde – SG Einheit Zepernick 1925 II 3:0
Vor 99 Zuschauern entwickelte sich in Bergfelde ein Geduldsspiel, in dem die Heimelf die nötige Nervenstärke bewies. Lange Zeit bissen sich die Grün-Weißen am Abwehrbollwerk der Zeperniker Reserve die Zähne aus, bis Justin Wende tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) den Bann brach und das Stadion zum Kochen brachte. Dieser Treffer zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt hinterließ bei den Gästen Wirkung. Im zweiten Durchgang erzwang Bergfelde die Vorentscheidung, als Johannes Klauser in der 60. Minute ein unglückliches Eigentor zum 2:0 unterlief, was die Hoffnungen der Gäste massiv dämpfte. In der Schlussphase warfen die Zeperniker noch einmal alles nach vorne, wurden jedoch eiskalt ausgekontert: Philip Opitz markierte in der Nachspielzeit (90.+2) den 3:0-Endstand und krönte damit einen leidenschaftlich erkämpften Heimerfolg.
Löwenberger SV – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:0/Wertung
Das Spiel wird gewertet, weil der Oranienburger FC Eintracht 1901 II nicht antrat.
FSV Fortuna Britz 90 – TSG Fortuna 21 Grüneberg 5:1
Die 83 Zuschauer in Britz wurden Zeugen einer Offensiv-Gala, bei der die Hausherren von Beginn an mit offenem Visier agierten. Elias Jürgens eröffnete den Torreigen in der 17. Minute, bevor Erik Klein nur neun Minuten später (26.) auf 2:0 erhöhte und die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Grüneberg versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, schwächte sich jedoch kurz vor der Pause selbst, als Simon Berger in der 44. Minute ein unglückliches Eigentor zum 3:1 unterlief. Nach dem Seitenwechsel ließ Britz keinen Zweifel mehr an der Überlegenheit aufkommen: Erik Klein schraubte sein persönliches Torkonto in der 50. und 57. Minute auf insgesamt drei Treffer hoch, während Elias Jürgens ebenfalls in der 37. Minute seinen Doppelpack zum zwischenzeitlichen 3:0 beisteuerte. Am Ende stand ein 5:1-Erfolg.
FC Kremmen 1920 – FSV Basdorf 1:0
In Kremmen entwickelte sich vor 67 Zuschauern ein Schlagabtausch, der vor allem von der taktischen Disziplin und einer enormen kämpferischen Intensität geprägt war. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden, wobei Torchancen in diesem engen Duell Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erzwang Felix Kirstein in der 36. Minute, als er goldrichtig stand und den Ball zur 1:0-Führung für den FC Kremmen im Netz versenkte. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine regelrechte Abwehrschlacht, in der Basdorf unermüdlich gegen das Bollwerk der Hausherren anrannte. Mit viel Herzblut und Leidenschaft verteidigte Kremmen den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen Arbeitssieg, der durch schiere Willenskraft errungen wurde.
SpG Lichterfelde/Finow – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 2:2
In Lichterfelde sahen die 31 Zuschauer eine Partie mit zwei unterschiedlichen Gesichtern, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Leegebruch erwischte einen Traumstart und schockte die Hausherren durch einen Doppelschlag von Sven Herok (2.) und Aria Amiri (12.) zur frühen 0:2-Führung. Viele hatten die Spielgemeinschaft bereits abgeschrieben, doch Lichterfelde/Finow bewies eine heroische Moral. Frank Niemann verkürzte in der 22. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 und hauchte seinem Team neues Leben ein. In der 35. Minute versetzte Tammes Ole Wolter die Heimfans mit dem Ausgleich zum 2:2 in Jubel. Nach diesem furiosen ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams in der zweiten Halbzeit in einem leidenschaftlich geführten Kampf, sodass es am Ende bei einer Punkteteilung blieb, die vor allem von der Aufholjagd der Gastgeber lebte.
SV Glienicke/Nordbahn – SV Eintracht Bötzow 5:3
Ein wahres Torfestival bekamen die 50 Zuschauer in Glienicke geboten, das an Wendungen kaum zu übertreffen war. Aurel Hameister (19.) und Fabio Rondinelli (27.) brachten die Hausherren zunächst mit 2:0 in Front, doch Bötzow antwortete prompt durch Niklas Schulz (30.). Noch vor der Pause schienen Nico Schwarz (41.) und erneut Rondinelli (43.) mit dem 4:1 für klare Verhältnisse gesorgt zu haben. Doch die Eintracht aus Bötzow bewies Kämpferherz: Leon Lautz machte die Partie mit einem Doppelschlag in der 70. und 73. Minute zum 4:3 wieder offen und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase. In dieser Situation behielt Danijel Krpan in der 80. Minute jedoch kühlen Kopf und markierte den 5:3-Endstand, womit er den Widerstand der Gäste endgültig brach und den Heimsieg sicherte.
SG Grün-Weiß Bärenklau – FC Falkenthaler Füchse 1994 2:4
In Bärenklau entwickelte sich vor 31 Zuschauern ein packendes Duell, das vor allem durch die individuelle Klasse eines Akteurs entschieden wurde. Marlon Hilgert brachte die Falkenthaler Füchse in der 25. Minute in Führung, bevor Max Schläwicke direkt nach dem Seitenwechsel (47.) auf 0:2 erhöhte. Bärenklau bewies jedoch eine unglaubliche Moral und kämpfte sich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Steven Henry Wolff (58.) und den Ausgleichstreffer von Adrian Kain (63.) zum 2:2 zurück in die Partie. Die Stimmung drohte zu kippen, doch dann schlug die Stunde von Max Schläwicke: Mit zwei weiteren eiskalten Treffern in der 73. und 79. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt und besiegelte den 2:4-Auswärtssieg der Füchse. Ein bitterer Nachmittag für Bärenklau, das trotz einer Aufholjagd am Ende ohne Punkte dastand.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
FC Strausberg II – SV 1919 Woltersdorf 1:1
In Strausberg sahen die 49 Zuschauer ein eng umkämpftes Duell, in dem sich beide Mannschaften über weite Strecken keinen Zentimeter Boden schenkten. Woltersdorf erwischte den etwas besseren Start und versetzte den Hausherren in der 36. Minute einen herben Dämpfer, als Philipp Karras zur Führung einnetzte. Die Reserve des FC Strausberg bewies jedoch eine bewundernswerte Moral und rannte im zweiten Durchgang leidenschaftlich gegen den Rückstand an. In der 60. Minute brach schließlich der Bann: Titas Lekaunikas erzielte den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden halben Stunde entwickelte sich eine Zitterpartie, in der beide Teams den Sieg suchten, es am Ende aber bei der Punkteteilung blieb.
FV Erkner 1920 II – MTV 1860 Altlandsberg 2:5
Vor 65 Zuschauern entwickelte sich in Erkner ein torreiches Spektakel, das vor allem durch die unglaubliche Effizienz eines einzelnen Akteurs geprägt war. Simba-Maxim Hauff brachte die Hausherren in der 40. Minute zunächst in Führung, doch die Freude währte keine sechzig Sekunden, da Christoph Wunder postwendend ausglich. Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Kevin Borowski: Mit einem eiskalt verwandelten Foulelfmeter (50.) und einem weiteren Treffer nur drei Minuten später (53.) drehte er die Partie fast im Alleingang. Erkner kam durch Maximilian Marschner (56.) noch einmal heran, doch erneut Borowski (84.) und Tobias Dwornik per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4) besiegelten den harten 2:5-Endstand und ließen Altlandsberg jubeln.
SpG Hennickendorf/Rehfelde – SG Hangelsberg 47 10:1
In Hennickendorf erlebten die 45 Zuschauer eine Partie, die emotionaler kaum hätte starten können, dann aber in einer Machtdemonstration endete. Emil Kai Frommhagen schockte die Hausherren bereits in der 6. Minute mit dem 0:1 für Hangelsberg. Was dann folgte, war jedoch ein regelrechter Sturmlauf der Spielgemeinschaft: Ein Eigentor von Kevin Fleischer (30.) leitete die Wende ein, bevor Thomas Schlag mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur fünf Minuten (33., 37., 38.) für eine Vorentscheidung sorgte. Auch nach dem Wechsel kannte das Spiel nur eine Richtung: Hannes Matschoß (46., 82.), Pascal Haase (49.), Maximilian Terzenbach (68.), erneut Thomas Schlag mit seinem vierten Tor (73.) und Ben Kulla (88.) schraubten das Ergebnis auf ein zweistelliges 10:1 hoch.
SG 47 Bruchmühle – FC Neuenhagen 1913 1:0
Dieses Derby in Bruchmühle hielt, was es versprach, und lockte stolze 113 Zuschauer an den Spielfeldrand. In einer emotionalen Atmosphäre fiel die Entscheidung bereits in der Anfangsphase: Devrig Hemberger stand in der 6. Minute goldrichtig und markierte den Treffer zum 1:0 für die SG 47. Was danach folgte, war eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Hausherren gegen wütend anrennende Neuenhagener. Beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, doch das frühe Tor sollte am Ende den Ausschlag geben. Mit viel Herzblut verteidigte Bruchmühle den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen Heimsieg, der vor allem durch die mannschaftliche Geschlossenheit errungen wurde.
SV Rot-Weiß Reitwein – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:0
In Reitwein entwickelte sich ein intensives Duell, das von der ersten bis zur letzten Minute von der Spannung lebte. Eric Schwarz versetzte die Zuschauer bereits in der 14. Minute in Jubelstimmung, als er die Rot-Weißen mit 1:0 in Führung brachte. Die Reserve aus Petershagen/Eggersdorf versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzwingen, biss sich aber am leidenschaftlich kämpfenden Abwehrbollwerk der Reitweiner die Zähne aus. Die Emotionen kochten in der Schlussminute noch einmal hoch, als Dominik Griebel mit einer Gelb-Roten Karte (90.) vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Trotz der Unterzahl in den letzten Augenblicken rettete Reitwein den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich diese hart erkämpften drei Punkte.
FC Union Frankfurt – VfB Steinhöfel 2:3
Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 45 Zuschauer in Frankfurt, wo die Partie bis zum Ende auf Messers Schneide stand. Robert Krips brachte die Gäste aus Steinhöfel in der 24. Minute in Front, doch Frankfurt kam hochmotiviert aus der Kabine und glich durch Omid Amiri (49.) aus. Die Freude war nur von kurzer Dauer, da Kelvin Jentsch (52.) Steinhöfel postwendend wieder in Führung brachte. In einer Schlussphase glich Roy Lehmann (80.) erneut für Union aus, doch der Lucky Punch gehörte den Gästen: Dominic Krips markierte in der 84. Minute den 2:3-Siegtreffer. Frankfurt warf am Ende noch einmal alles nach vorne, konnte die bittere Heimniederlage gegen die extrem effektiven Steinhöfeler jedoch nicht mehr abwenden.
SG Müncheberg – Storkower SC 1:1
In Müncheberg sahen die Fans eine Partie, die an dramatischer Schlussphase kaum zu überbieten war. Der Storkower SC erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 3. Minute durch Leon Hans Gutschke mit 0:1 in Führung. Über fast die gesamte Spielzeit rannten die Müncheberger unermüdlich gegen diesen Rückstand an, während Storkow die Führung mit viel Leidenschaft verteidigte. Als sich die Gäste bereits wie der sichere Sieger wähnten, schlug die Stunde von Hannes Gersdorf: In der 88. Minute erlöste er die Hausherren mit dem späten Ausgleich zum 1:1. Während in Müncheberg der späte Punktgewinn wie ein Sieg gefeiert wurde, herrschte auf Storkower Seite nach dem späten Gegentreffer verständliche Ernüchterung.
SpG Tauche/Ahrensdorf – BSG Pneumant Fürstenwalde 2:2
Vor 110 Zuschauern entwickelte sich in Tauche ein Schlagabtausch zwischen der Spielgemeinschaft und Pneumant Fürstenwalde. Franz Fritsch brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, doch Maximilian Radkiewicz (26.) sorgte noch in der ersten Halbzeit für den Ausgleich. Kurz vor der Pause drehte Richard Breiert (43.) die Partie komplett und brachte die Heimfans zum Träumen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem Fürstenwalde nie aufgab. Die Belohnung folgte in der 86. Minute, als Philipp Sellmann den Ball zum 2:2-Endstand im Netz versenkte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++