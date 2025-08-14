„Nicht zu viel negativ denken“ ‒ Sarah Romert warnt vor Panikmache in Heimstetten

Vor ziemlich genau einem Jahr ist der SV Heimstetten als Vizemeister und mit großen Ambitionen in die neue Saison der Bayernliga Süd gestartet – nur um sich wenige Wochen später im Abstiegskampf wiederzufinden. Selbiges wollte der Club in dieser Spielzeit tunlichst vermeiden. Eigentlich. Doch nach einem Fehlstart und vier sieglosen Spielen steckt der SVH in der – freilich noch nicht arg aussagekräftigen – Tabelle schon wieder im Keller. Und doch mahnt Neu-Trainerin Sarah Romert vor dem Auftritt beim TSV Kottern am Freitag um 14 Uhr vor Panikmache. „Wir müssen geduldig bleiben“, fordert die 30-Jährige, „und sollten jetzt nicht zu viel in die negative Richtung bringen“.

Schließlich liegt hinter ihrem Club ein veritabler Umbruch in der Sommerpause: Ein Dutzend Spieler, darunter etliche Leistungsträger, haben den Verein verlassen; demgegenüber wurden genauso viele Neuzugänge geholt. „Wir müssen uns bewusst machen, wie viele Veränderungen wir im Kader hatten“, sagt Romert. „Wir haben viel Qualität dazubekommen. Aber was vielleicht noch fehlt, ist die Erfahrung.“

Erschwerend hinzu – und das erinnert die Trainerin an die Vorsaison – komme das Verletzungspech, sagt sie. So hat sich in Severin Müller ein Führungsspieler auf und neben dem Platz das Kreuzband gerissen. Dazu laboriert Neuzugang David Leitl, der in den Testspielen einen starken Eindruck hinterließ, weiterhin an einer Fußverletzung. Neben ihm fehlt am Freitag wohl auch Vitus Vochatzer wegen einer Rippenprellung. Immerhin: Luka Arslan hat seine Rotsperre abgesessen und könnte in die Startelf zurückkehren.

SVH-Gegner Kottern ebenfalls mit Stotterstart

In Kottern wartet ein Gegner, der zwar schon ein Spiel gewonnen hat, aber mit vier Zählern aus vier Partien auch nicht optimal aus den Startblöcken gekommen ist. Vor allem offensiv hakt es noch bei dem Team aus dem Kemptener Stadtteil: Gerade mal zwei Tore hat der TSV erzielt – weniger als Heimstettens Co-Trainer Lukas Riglewski, der allein schon dreimal eingenetzt hat.

Und doch sieht auch SVH-Trainerin Sarah Romert die Defizite ihrer Mannschaft vor allem noch in der Offensive. „Uns fehlt der letzte Punch im letzten Drittel“, analysiert die einstige Bundesligaspielerin. Zudem habe ihre Elf bei der jüngsten 1:2-Niederlage in Geretsried „zu wenig Energie auf den Platz gebracht“. Das soll in Kottern anders werden – wiewohl der SVH aus dem Vorjahr gewarnt ist. Denn damals reiste Heimstetten ebenfalls früh in der Saison ins Allgäu und kassierte dort eine 3:4-Niederlage.