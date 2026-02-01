»Nicht zu übertreffender Tiefschlag«: Wendl droht langer Ausfall Hiobsbotschaft für den SV Etzenricht: Der Spielertrainer und Abwehrchef zog sich im Testspiel gegen Cham eine schwerere Schultergelenksverletzung zu von Rudi Walberer / Florian Würthele · Heute, 20:27 Uhr · 0 Leser

Etzenrichts Spielercoach Andreas Wendl wird seiner Mannschaft wohl länger nicht auf dem Feld helfen können. – Foto: Rudi Walberer

Landesligist SV Etzenricht bestritt am Samstag auf dem Kunstrasenplatz im Kappenberger Sportzentrum den ersten Test nach der Winterpause. Gegner ASV Cham hatte bereits während der Woche ein Vorbereitungsspiel und dabei einen 4:1-Sieg gegen Roding erzielt. Das Treffen mit dem ehemaligen Etzenrichter Trainer und Spieler Faruk Maloku, dem aktuellen Cheftrainer beim Bayernliga-Dritten, endete für den SVE in einer 0:3 (0:0)-Niederlage. Schwerer als die Niederlage wiegt jedoch eine wohl schwerere Verletzung von Spielertrainer Andreas Wendl.

Das 0:3 nach einer soliden Defensivleistung des Landesligisten war am Ende nur Nebensache. Für Wendl war nach einer Abwehraktion unmittelbar vor der Halbzeit die Partie zu Ende. Eine erste Untersuchung im Chamer Krankenrevier deutet leider auch auf eine notwendige Operation des Schultergelenks hin. Vorab soll nach seiner eigenen Aussage eine MRT-Untersuchung in Amberg Klarheit schaffen. „Zunächst geht es jetzt erst einmal um die Gesundheit von Andy und wir wünschen ihm dafür beste Genesung“, äußerte sich SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann am Sonntagvormittag. „Sportlich ist ein sich abzeichnender Ausfall ein nicht zu übertreffender Tiefschlag für uns, aber jammern hilft uns nicht“, so seine Einschätzung.



Andreas Wendl ist beim SV Etzenricht seit Jahren Trainer und überragender Abwehrchef. Einen kurzen Kommentar für die Medien lieferte Wendl dennoch: „Ich habe nur die erste Halbzeit mitbekommen, da haben wir gut verteidigt, die Räume eng gemacht und Cham Schwierigkeiten bereitet. Ich habe zwei Möglichkeiten, davon eine nennenswert gute Torchance für den ASV gesehen, unsere Wirkung nach vorne war allerdings begrenzt.“





Über eine Stunde überstand die SV-Defensive den Druck des wie erwartet feldüberlegenen ASV, blockte die Angriffe vor dem eigenen Strafraum geschickt ab. Wenige torgefährliche Ansätze der Maloku-Elf vereitelte der junge Ludwig Steinhilber im SV-Tor mit guten Reaktionen. Dabei hatte Faruk Maloku seine Startelf ausschließlich mit Kickern aus seiner Stammformation besetzt, im zweiten Abschnitt tauschte er acht Akteure aus. Beim Gast kamen fünf Neue. Einer der Chamer Einwechselspieler und Jungtalent Fritz Amberger (18) traf dann auch zum 2:0 und zum 3:0 im „Schlussdrittel“ der Partie. Zuvor hatte Mittelfeldspieler Lucas Chrubasik die Führung hergestellt. Bei den Treffern eins und zwei leistete sich die Etzenrichter Deckung Fehler, das dritte war ein schönes Tor. Besonders erfreulich auf Seite des SV war, dass Ben König nach einer langfristigen Zwangspause erstmals wieder zum Einsatz kommen konnte.