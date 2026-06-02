Nicht zu stoppen: Besel krönt sich zum Torschützenkönig

Dominik Besel (mi.) schoss den SV Nord zum Aufstieg. – Foto: FuPa

Spannendes Rennen um die Torjägerkrone in der Bezirksliga Nord. Am Ende setzte sich Dominik Besel vom SV Nord Lerchenau mit starken 28 Treffern an die Spitze der Torjägerliste. Für ihn und sein Team lief die Saison nahezu perfekt: Als Meister gelang souverän der Aufstieg.

Auf Rang zwei folgt Fabrizio Brandes vom SC Eintracht Freising, der insgesamt 19 Tore erzielte. Am letzten Spieltag traf Brandes noch einmal gegen Dachau und kommt zudem auf starke acht Assists in dieser Saison.