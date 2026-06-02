Nicht zu stoppen: Besel krönt sich zum Torschützenkönig

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26.
Spannendes Rennen um die Torjägerkrone in der Bezirksliga Nord. Am Ende setzte sich Dominik Besel vom SV Nord Lerchenau mit starken 28 Treffern an die Spitze der Torjägerliste. Für ihn und sein Team lief die Saison nahezu perfekt: Als Meister gelang souverän der Aufstieg.
Auf Rang zwei folgt Fabrizio Brandes vom SC Eintracht Freising, der insgesamt 19 Tore erzielte. Am letzten Spieltag traf Brandes noch einmal gegen Dachau und kommt zudem auf starke acht Assists in dieser Saison.
Den dritten Platz sichert sich Lukas Achhammer vom FC Gerolfing mit 18 Treffern. Der Angreifer zeigte vor allem im Mai seine Topform: Fünf Tore in diesem Monat und Treffer in jedem Spiel unterstreichen seinen starken Saisonendspurt.
1. Dominik Besel, SV Nord Lerchenau: 28 Tore
2. Fabrizio Brandes, SE Freising: 19 Tore
3. Lukas Achhammer, FC Gerolfing: 18 Tore
4. Phillipp Federl, TSV Rohrbach: 17 Tore
5. Karl-Heinz Lappe, SV Nord Lerchenau: 16 Tore
6. Luca Fellermeier, SV Walpertskirchen: 15 Tore
6. Mike Niebauer, VfR Garching: 145Tore
8. Christian Käser, SV Walpertskirchen: 14 Tore
8. Eduart Rushiti, TSV Rohrbach: 14 Tore
9. Berkan Altug, TSV 54 - DJK München: 12 Tore
und vier weitere Spieler mit 12 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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