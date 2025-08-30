„Nicht zu fassen“: Bayern-Stürmer bringt eigenen Social-Media-Account zum Ausflippen

Die Amateure des FC Bayern sind zurück in der Spur. Beim Kantersieg in Memmingen ragt vor allem ein Spieler heraus: Anton Heinz.

München – Anton Heinz sorgte am Freitagabend für ein wahres Spektakel. Der 27-jährige Stürmer des FC Bayern II zeigte beim 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Memmingen eine Gala-Vorstellung der Extraklasse. Mit vier Toren führte er sein Team vor 2.183 Zuschauern in der e-con ArenaPark zum verdienten Erfolg und brachte dabei seine Social-Media-Kanäle zum Glühen.

Bereits in der 28. Minute eröffnete Heinz den Torreigen. Nach einem Konter lief er von der Mittellinie alleine auf das Memminger Tor zu und schob eiskalt zur 1:0-Führung ein. Nur sechs Minuten später war der Neuzugang erneut zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zum 2:0 ein.

Memmingen ließ sich von den frühen Gegentreffern nicht beirren und agierte weiterhin offensiv. Pascal Maier belohnte die Gastgeber mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 nach einem Freistoß in der 38. Minute. Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd keimten auf, doch Heinz hatte noch längst nicht genug.

Nach der Pause setzte der 27-Jährige seine Show fort. In der 70. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter sicher zum 1:3 - bereits sein dritter Treffer des Abends. „Nicht zu fassen! Anton Heinz zum Vierten“, schrieb der X-Account des Bayern-Campus begeistert in Großbuchstaben, als Heinz in der Nachspielzeit (90.+3) seinen Viererpack perfekt machte.

„Es war eine souveräne Vorstellung mit richtig guten Szenen von uns. Dass es hier nicht einfach wird, war uns klar, umso wichtiger war es, dass wir aufmerksam geblieben sind. Im zweiten Durchgang hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle und die Qualität hat sich durchgesetzt. Auch in der Höhe ist der Sieg absolut verdient“, sagte Chefcoach Holger Seitz zur Partie. Erst im Juni war Heinz ablösefrei von Drittligist Alemannia Aachen zu den Bayern-Amateuren gewechselt und einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027 unterschrieben – nun folgte sein erster Gala-Auftritt. (kk)