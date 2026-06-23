„Nicht wieder unten mitspielen“: Altenstadt formuliert klare Ziele Kreisliga Landsberg von Christian Heinrich · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Torjubel beim TSV Altenstadt beim 4:0-Heimspieg gegen den ASV Habach am 30. Mai 2026 – Foto: Roland Halmel

Der Kreisligist TSV Altenstadt belegte in der vergangenen Saison Platz neun. In der Rückrunde stabilisierte sich die Defensive massiv.

Altenstadt – Allzu weit möchte sich Dennis Bartmann nicht aus dem Fenster lehnen. „Mein persönlicher Wunsch wäre es, dass wir nicht wieder unten mitspielen“, sagt der Technische Leiter des TSV Altenstadt. In der vergangenen Saison hielten seine Kicker die Frage nach Sein oder Nichtsein in der Kreisliga bis zum letzten Spieltag offen. Platz neun in der Tabelle bedeutete nach einer starken Rückrunde einen versöhnlichen Abschluss, aber längst nicht den Anspruch, den die Mannschaft selbst an sich hat. „Vielleicht mal die Top Fünf angreifen“, entspräche schon eher Bartmanns Ambitionen. Warum nicht? In der nächsten Runde wird ohnehin manches besser, weil der TSV wieder in seine angestammte Spielgruppe zurückkehrt. Die Gegner kommen dann wieder vorwiegend aus den Landkreisen Landsberg und Fürstenfeldbruck, was den Altenstädtern eher zu liegen scheint. Jedenfalls landeten sie vor zwei Jahren mit einem fast identischen Kader in der Staffel 2 an sechster Stelle. Doch die Zeit, in der die Mannschaft mehr das unmittelbare Voralpenland beackerte, hat sich als ausgesprochen fruchtbar erwiesen. Mittlerweile haben die Kicker aus dem Fallschirmjäger-Standort auch das Verteidigen gelernt. Nach der Winterpause kassierten sie nur noch sieben ihrer insgesamt 44 Gegentreffer.

Altenstadt ändert wenig am Kader – „ein, zwei Gespräche“ laufen „Es hat mehr an den Ergebnissen gefehlt“, lautete Bartmanns Fazit zur abgelaufenen Saison, in der sich seine Kicker meist selbst um einen höheren Ertrag brachten. Die Resultate sollen sich in der kommenden Runde wieder einstellen, denn am Kader ändert sich nur wenig. Christoph Wagner geht in sein drittes Jahr als Trainer des TSV, was bereits zur Winterpause feststand. „Wir halten große Stücke auf ihn“, schwärmt der Sportchef von seinem Coach. Der hat es in seiner bisherigen Amtszeit geschafft, eine starke Einheit aus jungen und erfahrenen Fußballern zu formen, die mittlerweile alles beherrscht. Das Offensivspiel konnte sie schon immer, nur steht sie mittlerweile auch kompakt in der Abwehr. „Wagner-Style“ nennt Bartmann diesen zukunftsweisenden Stil, der zu Optimismus, aber nicht zu Übermut veranlasst. „Der Aufstieg ist kein Thema bei uns“, stellt Bartmann klar.