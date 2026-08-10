„Nicht wieder einen Fehlstart hinlegen“

– Foto: Schneider Torsten

Im FuPa-Teamcheck spricht Erik Lüdtke, Trainer des FC Wolgast in der Landesliga Ost, über eine intensive Vorbereitung, neue Spieler, den starken Teamspirit und die Ziele für die kommende Saison. Nach zwei Jahren mit Fehlstarts soll es diesmal besser laufen.

Nach drei Wochen Vorbereitung zieht der Trainer ein positives Zwischenfazit.

„Nach nun absolvierten drei Wochen bin ich bis dato zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben eine gute Beteiligung und bisher ein intensives Programm durchgezogen, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Wichtig ist auch, dass es keine weiteren Verletzten gibt. Ich hoffe, dass es dabei bleibt“, sagt Erik Lüdtke gegenüber FuPa.

Der FC Wolgast hat sich sowohl aus dem eigenen Nachwuchs als auch extern verstärkt. Aus der eigenen Jugend kommen Tim Keick und Hakimou Soulemane hinzu. Vom Greifswalder FC II wechselt mit Carl Claas ein erfahrener Torhüter nach Wolgast. Außerdem kehrt Marc Mickley nach einem halben Jahr bei Blau-Weiß Jarmen zurück. Mit Elias Weikert kommt ein weiterer Altbekannter aus der U19 des Greifswalder FC zurück.

Schnell integriert

Von den Neuzugängen ist Lüdtke bislang angetan.

„Alle machen einen positiven Eindruck, sind sehr engagiert und bereits gut im Team integriert. Menschlich passt es, was uns sehr wichtig ist. In den bisherigen Einheiten hat man gesehen, dass uns jeder von ihnen weiterhelfen wird.“

Weitere Verstärkung offen

Komplett ausgeschlossen sind weitere Veränderungen im Kader nicht.

„Wenn sich bei Externen noch was ergibt, sagen wir sicherlich nicht nein. Ich denke aber eher nicht“, erklärt der Trainer.

Gleichzeitig bieten sich dem Verein weitere Möglichkeiten aus den eigenen Reihen:

„Aus dem eigenen Nachwuchs trainieren weitere Spieler bei uns mit und werden bei entsprechender Leistung und Einstellung zu Einsätzen kommen", behauptet der Coach.

Zwei Abgänge

Bei den Abgängen gibt es dagegen bereits Klarheit. Kevin Künnemann und Kay Kluge werden kürzertreten und künftig für die Zweite Mannschaft spielen beziehungsweise andere Funktionen im Verein übernehmen.

„Das steht schon länger fest. Mit weiteren Abgängen rechnen wir nicht", sagt Erik Lüdtke.

Starker Zusammenhalt

Eine der größten Stärken sieht Lüdtke im Miteinander.

„Wir haben einen guten Teamspirit, was sich sowohl auf als auch neben dem Platz zeigt.“

Viele Spieler kennen sich bereits seit Jahren und sind miteinander befreundet. Neue Spieler würden ebenfalls schnell aufgenommen.

„Die Jungs kennen sich schon seit vielen Jahren, sind miteinander befreundet und nehmen neue Leute immer super auf. Zudem haben wir in den letzten Jahren eine gute Mentalität entwickelt", fügt er hinzu.

Gesichertes Mittelfeld als Ziel

Bei den sportlichen Ambitionen bleibt der Trainer bewusst realistisch.

„Unser primäres Ziel ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld, um uns weiter in der Landesliga zu etablieren. Wir wollen dabei unserer fußballerischen Linie treu bleiben und zudem weitere junge Spieler einbauen.“

Breites Feld an Favoriten

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten macht Lüdtke nicht aus.

„Ich glaube, den einen Favoriten gibt es dieses Jahr nicht.“

Dennoch nennt der Trainer mehrere Mannschaften, die er besonders weit oben erwartet:

„Grimmen und Torgelow werden aus meiner Sicht ganz oben mitspielen. Aber auch Neustrelitz II und Stralsund zähle ich zum Kreis der Favoriten.“

Besser starten als zuletzt

Besonders wichtig ist für Lüdtke der Auftakt.

„Ich erwarte ein besseres Ergebnis als in den letzten beiden Jahren. Unser aller Ziel ist es, nicht wieder einen Fehlstart hinzulegen und frühzeitig unter Druck zu geraten.“

Der Gegner weckt dabei positive Erinnerungen:

„An Baabe haben wir gute Erinnerungen, nicht zuletzt dank des völlig verrückten 4:4 aus dem Mai.“