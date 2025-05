Nicht weniger als alles

Die schlechtesten Karten für den Ligaverbleib hat aktuell der VfL Meiningen 04. Dennoch sind die Theaterstädter optimistisch in den verbleibenden drei Spielen den Ligaverbleib noch zu schaffen. Für VfL-Keeper Valentin Henning geht es dabei am kommenden Sonntag auf eine Reise in die eigene Vergangenheit...

Denn der Meininger Keeper kehrt nach Nordhausen zurück, wo er im jungen Alter schon Oberliga-Einsätze verbuchte. Nun geht es für den 23-Jährigen darum in der kommenden Saison weiter Thüringenliga-Partien mit Meiningen in seine FuPa-Vita zu schreiben. Das Duell in der Hinrunde verpasste er und seine Jungs holten da einen Punkt. Nun wird Henning die Reise nach Nordhausen aller Voraussicht nach mit antreten: "Auf der sportlichen Seite geht es um sehr viel, dementsprechend gehe ich fokussiert mit Ziel nach Nordhausen. Persönlich kenne ich noch einige Personen und freue mich, viele wiederzusehen."

Ohne Punkte im Gepäck wird es wohl schwer für die Meininger in den letzten zwei Spielen noch dem Abstiegsgespenst zu entkommen. Denn mit Blick auf die Oberliga mit möglicherweise zwei Thüringer Absteigern sowie der Unsicherheit, ob es einen Thüringer Aufsteiger gibt, scheint auch nicht klar, ob am Ende nicht gar vier oder fünf Teams in die Landesklasse müssen. Rechnen hilft dennoch nicht, es zählen nur Punkte für Henning und seine Teamkollegen. In der Hinrunde klappte dies mit sieben Zählern aus den letzten drei Partien durchaus gut. Und nicht nur durch die Erfahrung kurz vor der Winterpause ist Valentin Henning optimistisch: "Die Chancen sind durchaus gegeben. Ich denke es gibt zu viele Variablen um jetzt schon zu spekulieren. Im Endeffekt müssen wir als VfL unsere 'Hausaufgaben' machen und in erster Line das Beste aus den restlichen Spiele rauszuholen. Nach anderen zu schauen und auf Schützenhilfe zu hoffen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Wenn wir uns an der Hinrunde orientieren, bezüglich der Punkteausbeute, dann haben wir alles in den Ring geworfen und der Rest liegt in unserer Hand."