Thomas Meißner soll weiterhin die Defensive der Schnüdel zusammenhalten. – Foto: Michael Buchholz

»Nicht wegzudenken«: Auch Meißner bleibt in Schweinfurt Der 34-Jährige geht den Weg in die 3. Liga mit Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Schweinfurt Thomas Meißner

Nächste Vertragsverlängerung beim 1. FC Schweinfurt 05: Führungsspieler und Routinier Thomas Meißner bleibt weiterhin bei den Schnüdeln. Der gebürtige Schweinfurter, wohnhaft in Donnersdorf, kam in dieser Spielzeit im vergangenen Herbst zur Mannschaft und war von Beginn an eine extreme Bereicherung und Verstärkung.

Mit all seiner Erfahrung und Präsenz ging er auf und auch außerhalb des Platzes immer voran und hatte einen enormen Anteil am sensationellen Aufstieg. Meißner, der unter anderem bereits 58 Einsätze in der zweiten Bundesliga, 67 in der ersten niederländischen Liga (Eredivisie) und über 100 Einsätze in Liga 3 vorzuweisen hat, soll nun weiterhin die Defensive der Schnüdel stabilisieren, um die ambitionierten Ziele des Vereins zu erreichen.

Thomas Meißner zeigt sich glücklich über seine Verlängerung: "Ich freue mich extrem für die Stadt, die Region und diesen tollen Verein. Was das Trainerteam, die Verantwortlichen und die Mannschaft dieses Jahr geleistet haben, ist wirklich großartig. Jeder Einzelne hier hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wieder Profifußball in Schweinfurt gespielt wird. Für mich persönlich und meine Familie ist es sehr schön, wieder zuhause zu sein und wir freuen uns einfach unglaublich auf diese aufregende und spannende Zeit mit dem FC."