„Nicht vorstellbar“ – Rhynern verliert drei prägende Gesichter

Jan Kleine, der seine gesamte Fußballlaufbahn bei der Westfalia verbracht hat – mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos beim Holzwickeder SC – wird mit 34 Jahren seine aktive Karriere beenden. 184 Oberligaspiele absolvierte der Allrounder, war Teil des Aufstiegsteams in die Regionalliga 2017. Nun will er sich auf Familie und Beruf konzentrieren. „Westfalia Rhynern bedeutet für mich Familie und Freundschaft. Und der Verein hat mich als Persönlichkeit geprägt“, so Kleine.

Auch sein Bruder Lennard, der mit 91 Toren in der Oberliga zu den treffsichersten Spielern des Vereins zählt, hat seinen Abschied angekündigt – unter anderem wegen anhaltender Verletzungsprobleme. Tim Neumann wird hingegen zu einem unterklassigen Klub wechseln, um Aufwand und Privatleben besser in Einklang zu bringen.