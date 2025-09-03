Nicht unverdienter Sieg der Gäste Verlinkte Inhalte AK2 G`habersdorf Lichtenau

Tabellenführer Großhabersdorf empfing am Sonntag den TSV Lichtenau, der in der Vorwoche schon durch einen 4:3-Sieg gegen die hoch gehandelte Fichte aus Ansbach auf sich aufmerksam machte. Die Partie spielte sich von Beginn an auf Augenhöhe ab und in der ersten halben Stunde kam keine der beiden Mannschaften zu nennenswerten Möglichkeiten. Die größte Chance des ersten Durchgangs hatten die Hausherren in Person von Jordan, der den Keeper nach einem Standard schon überwunden hatte, dessen versuch aber auf der Linie noch geklärt werden konnte.

Auch die Gäste spielten – angetrieben vom unermüdlichen Spielertrainer Mechnik – einen durchaus gepflegten Ball und suchten durch ihre schnelle Offensive immer wieder die Tiefe. Die Defensive der Heimmannschaft blieb allerdings standhaft. Was beim SVG diese Saison schon fast Normalität ist, traf auch bei diesem Spiel zu – es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste immer überlegener, konnten sich allerdings nur selten gefährliche Abschlüsse erspielen. Auch der Heimmannschaft gelang es nicht, den letzten Pass anzubringen und so wurde mit jeder verstrichenen Spielminute klarer, dass ein einziger Treffer das Spiel entscheiden konnte.