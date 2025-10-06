„Nicht unsere Kragenweite“: WSV unterliegt dem Spitzenreiter

Eine faustdicke Überraschung war nicht wirklich zu erwarten gewesen am Sonntagnachmittag. Dafür hatte der WSV Unterammergau im bisherigen Saisonverlauf einfach zu wenig Zählbares in der Kreisliga eingefahren. Ganz anders der Gegner: Die Reserve des TuS Geretsried hat mehrfach eindeutige Bewerbungsschreiben in Richtung Bezirksliga abgegeben. So auch in Unterammergau: Die Gäste brauchten keine außergewöhnliche Leistung, um die Ammertaler mit 5:1 in die Schranken zu weisen. Bitter für den WSV: Der musste am zehnten Spieltag die rote Laterne übernehmen.

Tobias Benning nahm das Geschehen sportlich. „Der Gegner war nicht unsere Kragenweite, erst recht nicht in unserer Situation“, bilanzierte der WSV-Trainer. Benning war klar, dass eingedenk der spielerischen Klasse der Gäste Torchancen nicht zu verhindern sein würden. Der Plan, defensiv vernünftig zu stehen, sich so den TuS vom Leib zu halten, ging schnell nicht auf. Keeper Marco Diroma eilte einem langen Ball entgegen, in der Annahme, der Gegenspieler könne ihn nicht mehr erreichen. Doch Vitus Fischer lenkte das Spielgerät mit der Fußspitze um Diroma herum, schon war es passiert: 0:1.

Die Heimelf versuchte, immer wieder in die Spitze vorzudringen. Doch in Ferdinand Brauchle fehlte dem WSV „unser Ankerspieler“, sagt Benning mit Nachdruck. Als Ersatz für den angeschlagenen Offensivchef hatte der WSV Simon Ollert für einen Einsatz gewonnen. Seinen Auftritt hatten sich die Verantwortlichen aber sicher ein wenig anders vorgestellt: Immer wieder verstrickte sich Ollert in Animositäten mit Gegenspielern. Mitte des zweiten Abschnitts brachte er dann Mladen Radonjic zu Fall, ehe ihn Schiedsrichter Gerhard Kirchbichler wegen fortwährender Beschwerden des Feldes verwies.

Fischer trifft dreifach

Zu dem Zeitpunkt war die Partie längst entschieden. Philipp Kinder staubte noch vor dem Seitenwechsel zum Geretsrieder 2:0 ab, nachdem Diroma einen Schlenzer aus spitzem Winkel nur in den eigenen Fünfer abwehren konnte. Unmittelbar nach Wiederbeginn war dann wieder Fischer zur Stelle. Eine kurze starke Phase des WSV führte zum Ehrentor. Zunächst scheiterte Niklas Gansler am TuS-Keeper, die anschließende Ecke navigierte er aber präzise auf den Kopf von Moritz Korntheuer. Schnell aber war wieder der TuS an der Reihe. Mit einem Kopfballtreffer von Radonjic und dem dritten Erfolgserlebnis für Fischer.