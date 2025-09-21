»Nicht unsere Kragenweite«: Kleine Schanzer zerlegen ASV Cham

Die erste Niederlage seit vier Spielten musste der ASV Cham im heutigen Bayernliga-Nord-Duell gegen den FC Ingolstadt II hinnehmen. Ognjen Drakulic brachte die "kleinen Schanzer" bereits nach wenigen Minuten mit seinem dritten Saisontreffer in Front. Elias Decker erhöhte nur einen Wimpernschlag später auf 2:0. Und kurz vor dem Pausenpfiff war die Messe mit Davide Sekulovics Bude (ebenfalls dritter Saisontreffer) aufgrund der hohen Effizienz und Spielstärke der Hausherren eigentlich schon gelesen.

Sekulovic markierte nach dem Seitenwechsel dann das 4:0. Zwar kamen die Chamer in Hälfte zwei noch zum Ehrentreffer durch Niko Becker (60.), doch der Sieg der Schönfeld-Truppe war zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Für das Fünf-Tore-Tüpfelchen auf dem Ingolstädter "I" sorgte fünf Minuten vor Schluss noch Micah Ham. Mit einem derart klaren Dreier für die Oberbayern war heute wahrlich nicht zu rechnen.

"Es war unser viertes Spiel binnen zehn Tagen, aufgrund der Hitze ein sehr anstrengendes", kommentiert Coach Patrick Schönfeld nach dem Abpfiff und ergänzt: "Wir sind froh, nach dieser überaus intensiven Woche einen guten Abschluss gefunden zu haben."

Mit der heutigen Partie, die wegen Platzsperre im BSA-Stadion auf dem Kunstrasenplatz im Audi-Sportpark vor 70 Zuschauern stattgefunden hat, katapultiert sich die Profi-Reserve des FCI von Rang zwölf auf sechs vor - und steht in der Tabelle nunmehr einen Punkt hinter dem ASV Cham, der die erste Niederlage seit vier Begegnungen kassierte und somit weiterhin auf Platz drei rangiert.