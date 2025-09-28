Abgedrängt: Für die Weidener (l.) gibt es gegen Siegburg nichts zu holen. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

„Nicht unser Tag": Ein Debakel für Weiden Fußball-Mittelrheinliga: Teutonia Weiden verliert 0:7 gegen Siegburg und seine beiden Kapitäne.

Ein Blick in die Gesichter reichte schon, um zu erahnen, was vorher passiert war. Sawwas Panagiotidis musste erst einmal durchschnaufen, bevor er etwas sagen konnte. „Wir waren heute in allen Belangen unterlegen. Das Ergebnis spiegelt das eindeutig wider. Dementsprechend ernüchternd fällt das Fazit aus“, bilanzierte Teutonia Weidens Trainer. Es war definitiv ein bitterer Tag für den Fußball-Mittelrheinligisten. Nach zwei Dreiern in Folge kassierte die Teutonia gegen den Siegburger SV eine herbe 0:7 (0:4)-Klatsche.

„Wir haben nicht ins Spiel gefunden“, sagte Panagiotidis. Die Gäste, die im inoffiziellen Ranking „lautestes Team der Liga“ weit oben landen dürften, zeigten sich dabei als Meister der Effizienz: Nach einer Abtastphase mit durchaus guten Ballbesitzphasen der Weidener erzielte Siegburg mit den ersten drei Chancen drei Treffer. „Davon haben wir uns nicht erholt“, meinte Teutonias Trainer. Nach einem Steckpass in den Strafraum konnte Weidens Torwart Vladislav Liharev den ersten Schuss noch abblocken. Der Abpraller landete bei William McIntosh, der nur noch einschieben musste (10.). Gut drei Minuten später verlor die Teutonia den Ball am Strafraumeck. Siegburgs Kapitän Enes Yilmaz zog ab, der Schuss wurde noch unhaltbar abgefälscht und landete im Winkel (13.).

Einen langen Ball klärte die Teutonia dann nicht konsequent – die Folge war das 3:0 durch Alexander-Tackie Sai (18.). Panagiotidis wechselte nach nicht mal einer halben Stunde zweifach. „Wir wollten damit neue Impulse setzen. Aber wenn du im Kollektiv schlecht aussiehst und nicht in die Zweikämpfe kommst, verpufft die Wirkung", sagte Panagiotidis. Gut zehn Minuten später erhöhte Sai per Kopf nach schönem Angriff (38.).