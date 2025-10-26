»Nicht unser bestes Spiel« - und dennoch gewinnt Ruderting wieder

Ein gutes Pferd, das weiß man, springt nur so hoch, wie es muss. Und weil der FC Ruderting das beste Pferd im Bayernliga-Stall ist, hat es die Spiller-Truppe in dieser Spielzeit verinnerlicht, dass die Pflicht Alltag ist. Absteiger Hof war am 9. Spieltag eine Hürde, die einfach übersprungen werden muss - ohne Wenn und Aber. Das hat der FCR am späten Samstagnachmittag auch geschafft - mit einem 1:0-Erfolg ohne Glanz. Der neunten Dreier im neunten Spiel...

"Das war nicht unser bestes Spiel", ist Rudertings Chefin Johanna Maier ehrlich. Verlassen konnte sich der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga aber wieder einmal auf seine starke Defensive. Die Verteidigungsreihe um Keeperin Luisa Weinhändler ließ so gut wie gar nichts zu. "In der zweiten Halbzeit hat es keinen Schuss auf unser Tor gegeben", berichtet die FC-Managerin. "Hof ist, wie gewohnt, körperlich sehr präsent. Insgesamt haben sie aber wenig angeboten."

Wenig zu sehen war auch von der Offensive der Gastgeber - wobei das differenziert betrachtet werden muss. Ja, Haider & Co. erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Es haperte allerdings in Sachen Finalisierung. "Das war Chancenwucher", kritisiert Maier. "Wir hätten früher den Sack zumachen müssen." So war Anne Schwerdt die einzige Torschützing des Tages. Dieser Treffer allerdings war außerordentlich sehenswert: Ein Dribbling samt Vollendung der Extraklasse.

"Am Ende gewinnt das glücklichere Team", blickt Ralf Bröcker, Trainer des 1. FFC Hof, auf die Partie zurück. Auf ein Spiel, das seiner Meinung nach "mit einem Unentschieden ein gerechtes Ergebnis gehabt hätte". Sein Team hätte wieder einmal einige Chancen nicht genutzt. "Es hat sich bewahrheitet, dass du solche Spiele gewinnst, wenn du vorne in der Tabelle stehst. Ich bin jedenfalls stolz auf mein Team, das sich durchaus einen Punkt verdient gehabt hätte."