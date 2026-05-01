„Nicht unser bestes Spiel“ – TuS verliert gegen Landsberg

Mehrere dicke Chancen hatte TuS-Stürmer Srdan Ivkovic (li., mit Sebastian Schrills) gegen Landsberg auf dem Fuß, vergab bei der Geretsrieder 1:2-Niederlage aber auch noch einen Elfmeter. – Foto: Hans Lippert

Die Geretsrieder habe bei der 1:2-Niederlage gegen Regionalliga-Aufsteiger Landsberg den zweiten Matchball zum endgültigen Klassenerhalt vergeben. Srdan Ivkovic verschoss in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum möglichen Ausgleich.

Zweimal gingen die Gäste in Führung, zweimal bot sich dem TuS Geretsried eine Riesenchance zum Ausgleich. Beide Möglichkeiten blieben ungenutzt. Das macht dann unterm Strich eine unnötige 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Landsberg. Oder, wie es Daniel Dittmann formulierte: „Wir haben den zweiten Matchball verballert.“ Will heißen, den einen Punkt, den es zu diesem Zeitpunkt noch benötigte, um den Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig zu sichern (der TSV Kottern spielt erst am Samstag bei Türkgücü München). Der erste Matchball war aus Sicht des TuS-Trainers die Partie beim SV Kirchanschöring, in der mehr drin gewesen wäre als ein 1:1-Unentschieden. Wie dort war auch gegen Landsberg am Ende Srdan Ivkovic die tragische Figur.

Pech hatte der TuS-Torjäger zum ersten Mal nach 35 Minuten: Alexander Bazdrigiannis flankte von der rechten Außenbahn scharf ins Zentrum, wo Ivkovic den Ball aus kurzer Distanz über das Tor spitzelte. Wenig später scheiterte er nach starkem Dribbling über die linke Angriffsseite im kurzen Eck an TSV-Torhüter Leopold Leimeister. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber bereits mit 0:1 zurück: Lukas Bettrich hatte in der 33. Minute den Ball im Mittelfeld erobert und weitergeleitet auf Lucas Dollinger, der sein Team mit einem platzierten Flachschuss in Führung brachte. TuS-Verteidiger Christian Wiedenhofers langes Bein war einen Bruchteil zu spät gekommen. „Dann hatten wir etwas Glück, dass wir mit 1:0 in die Pause gehen“, fasste Landsbergs Trainer Christoph Rech die erste Halbzeit zusammen.

Knapp zehn Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Maximilian Seemüller nach einem Pass in die Schnittstelle der Geretsrieder Abwehr auf 2:0 erhöhte. Doch schon im Gegenzug verkürzte Bazdrigiannis mit einem Schuss von der Strafraumgrenze auf 1:2. Bei der Abwehraktion verletzte sich Gästetorhüter Leimeister; er wurde durch Daniel Baltzer ersetzt.

Der neue Mann zwischen den Pfosten wäre wohl machtlos gewesen, wenn Bazdrigiannis nach schöner Kombination von Ivkovic und Belmin Idrizovic den Ball in der 65. Minute nicht über die Latte gewuchtet hätte. Auf der Gegenseite verhinderte TuS-Keeper Cedomir Radic per Fußabwehr gegen Tizian Mulas einen höheren Rückstand. Sechs Minuten waren bereits über die Zeit gespielt, als der eingewechselte Baltzer Adrian Hofherr im Strafraum von den Beinen rammte: Ivkovic trat zum Elfmeter an – und scheiterte, wie schon am vergangenen Samstag in Kirchanschöring, am Torhüter.

„Das war nicht unser bestes Spiel heute“, räumte Daniel Dittman in der Pressekonferenz ein. Letztlich gehe es darum, das Spiel zu gewinnen. Dazu habe es für sein Team genug „Momente gegeben, wo Du das Spiel killen kannst“. Das wurde versäumt. „Vielleicht kann die Mannschaft das als Lernprozess in die nächste Saison mitnehmen, dass sie vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger werden muss.“