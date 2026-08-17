„Nicht unnötig kleinmachen“: Hennef startet ambitioniert in die Saison Mittelrheinliga: Der FC Hennef 05 startet mit umformiertem Kader in die neue Spielzeit. Nach einer eher durchwachsenen Saison hoffen die 05er nun auf ein besseres Jahr. Dafür hat sich der Vorjahres-Zwölfte auf der Zugangsseite allen voran mit vielversprechenden Talenten verstärkt. von Tom Kunze · Heute, 08:11 Uhr · 0 Leser

Der FC Hennef hofft auf eine sorgenfreie Saison. – Foto: Nick Förster

Beim FC Hennef 05 hat sich im Sommer so einiges getan. In Sachen Kaderstruktur haben elf Akteure dem Klub den Rücken gekehrt. Ebenso hat sich der Verein allerdings auch elffach neu verstärkt. Dabei lag der Fokus allen voran darauf, „eine Mannschaft aufzubauen, die sich gemeinsam entwickeln kann“, wie Sportleiter Erol Celik erklärt. Auch der 43-Jährige ist neu auf seinem Posten in der Herrenabteilung. Zuvor war Celik jahrelang im Nachwuchs der 05er tätig. Auch unter seiner Verantwortung strebt der FC Hennef im nun zwölften Mittelrheinliga-Jahr in Serie den erneuten Klassenerhalt und eine „stabile Saison“ an.

Rückblickend auf die vergangene Spielzeit verbleiben bei den Verantwortlichen des FC Hennef 05 gemischte Gefühle. Einerseits konnten die Rot-Weißen mit einem komfortablen Vorsprung von 19 Punkten zum Saisonende frühzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Andererseits lief die Elf von Chefcoach Nils Teixeira mit in Summe 35 Zählern lediglich auf Tabellenplatz zwölf ein und landete somit im Niemandsland der Tabelle. Zudem stellten die 05er mit 45 erzielten Treffern die schwächste Offensivausbeute von allen in der Liga verbliebenen Teams. Auch deshalb will sich der FC Hennef nun weiter entwickeln und den nächsten Schritt gehen, wie Neu-Sportleiter Erol Celik mit Blick auf die bevorstehende Saison klarstellt. Celik: „Traue uns einiges zu“ Mit dem personellen Umbruch im Kader hat der Klub den ersten Entwicklungsschritt bereits vollzogen. Mit den Transfers von den Defensivakteuren Mate Tatishvili (FC Rot-Weiß Erfurt), Ricardo Schuh-Abranches (Ahrweiler BC 1920) und Linus Daus (SV Bergisch Gladbach 09), den Mittelfeldspielern Ridouan Mohallik (SC Fortuna Köln II), Ümit Kuzu (Ahrweiler BC 1920), Kaan Karaduman (1. FC Monheim) und Julius Hübgen (TuS Boisdorf) sowie den Offensivkräften Azem Memeti (SV Bergisch Gladbach 09), Marten Imping (SC Germania Köln-Ossendorf) und Monir Hassan (SSV Merten) hat sich der Verein tatkräftig in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Besonders auffällig: Keiner der neu verpflichteten Akteure ist älter als 24 Jahre. Hinzu kommt der aus dem eigenen Nachwuchs in die Herrenmannschaft hochgezogene Schlussmann Jul-Amin Bouakran, der sich ebenfalls in den verjüngten Kader einreiht. Sportleiter Celik bewertet den vollzogenen Kaderumbruch größtenteils positiv:

„Mit der bisherigen Transferphase sind wir sehr zufrieden. Wir haben einen sehr jungen Kader zusammengestellt, in dem sehr viel Potenzial steckt. Viele Spieler sind in ihrem ersten oder zweiten Seniorenjahr, gleichzeitig haben wir einige erfahrene Spieler, die den Jungs Orientierung geben können. Unser Ziel war es, nicht nur kurzfristig Qualität dazu zu gewinnen, sondern eine Mannschaft aufzubauen, die sich gemeinsam entwickeln kann“, gibt der 43-Jährige zu verstehen und versichert zugleich: „Natürlich beobachten wir den Markt weiterhin und schauen, ob sich noch Möglichkeiten ergeben. Grundsätzlich sind wir aber davon überzeugt, mit diesem Kader eine gute Grundlage geschaffen zu haben.“ Aufbauend auf dieser Grundlage will der FC Hennef erneut eine sorglose Saison inklusive vorzeitig gesichertem Klassenverbleib spielen, wobei sich die Mannschaft aus Sicht von Celik keinesfalls „unnötig kleinmachen“ brauche: „Unser erstes und wichtigstes Ziel ist es, eine stabile Saison zu spielen und uns möglichst früh von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Gleichzeitig wollen wir uns nicht unnötig kleinmachen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, uns als Mannschaft schnell entwickeln und die richtige Mentalität auf den Platz bringen, traue ich uns einiges zu“, attestiert Celik und resümiert: „Wir wollen Schritt für Schritt eine Mannschaft entwickeln, die langfristig höhere Ziele verfolgen kann.“