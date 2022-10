Nicht spektakulär, aber verdient!

Mal kurz unter der Autobahn durchgefahren, trafen wir im „A66-Derby“ auf die zweite Mannschaft

von Germania Weilbach! Und es gab eine schöne Rückkehr zu vermelden: Unser Mittelfeld-Stratege

Timo Ehlers kehrte nach langer Verletzungspause zurück und machte sein erstes KLA-Spiel dieser

Saison! Welcome back, Timo!!!

Die ersten zehn Minuten waren gleich die beste Marxheimer Zeit im gesamten Spiel, man notierte in

dieser Phase vier Großchancen! Michael Meyer scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position (2., 4.)

und Gianfranco Gilibertos 14-Meter-Schuss entschärfte Weilbachs Torhüter Konstantin Staudt mit

einer starken Parade (8.). Dazwischen lag allerdings die Marxheimer Führung, als G. Giliberto von

Meyer im Strafraum freigespielt wurde und aus acht Metern souverän abschloss (0:1, 5.). Damit

gaben wir uns dann offensichtlich ein Stück weit zufrieden, denn der Druck auf den Weilbacher

Kasten ließ erkennbar nach und so kamen auch die Gastgeber ins Match. In der 21. Minute geriet ein

Rückpass von Marco Giliberto ein Stück zu kurz und Keeper Noah Straube ging an der

Strafraumgrenze in den Pressschlag mit Johannes Weilbächer. Der ging ein wenig glücklich als Sieger

aus diesem Duell hervor und schob den Ball aus fünf Metern zum Ausgleich ins leere Tor. Ein

abgefälschter Meyer-Weitschuss verfehlte hauchdünn das Germania-Tor (31.) und auf der anderen

Seite hat nicht viel zum Rückstand gefehlt, als erneut Weilbächer in einen Pass von Marcus Lindert

grätschte und den Ball nur knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (33.). Dann legte der

Tabellenführer doch mal wieder einen schönen Angriff auf den Kunstrasen. Eine gute

Seitenverlagerung von Meyer nutzte Mohamed Boyardan am linken Flügel für eine starke Flanke in

den Strafraum und Muhamet Aliaj traf mit seinem Kopfball aus sechs Metern exakt die rechte

Torecke zur Halbzeit-Führung (1:2, 39.). In der 44. Minute musste G. Giliberto nach einer

offensichtlich schwereren und vor allem schmerzhaften Schulterverletzung ausscheiden. Alles Gute

für unseren Torjäger!!!

Kurz nach der Pause eroberte sich Niklas Freitag mit einem energischen Einsatz am Weilbacher

Strafraum den Ball, an seinen uneigennützigen Querpass auf Boyardan bekam Staudt mit maximaler

Streckung noch seine Fingernägel und konnte so den sicheren Einschlag verhindern (50.). Dennoch

wurde das Match in den folgenden Minuten entschieden. In der 56. Minute nutzte Meyer per

Direktabnahme auf Kniehöhe eine Flanke von M. Giliberto zum 1:3 und Eseyas Bariagaber stürmte

nach einer Meyer-Vorlage in den Strafraum und versenkte freistehend zum 1:4 (65.). Aliaj aus fünf

Metern Torentfernung (nach entschlossener Vorarbeit von Bariagaber) und M. Giliberto (nach

perfektem Schnittstellenpass von Agon Alihajdari) scheiterten am starken Staudt und so blieb es

beim 1:4-Endstand!

Dieses Ergebnis ist unterm Strich gerecht. Angesichts des Chancenverhältnisses hätte es sicherlich

auch höher enden können, aber die Weilbacher hielten über 90 Minuten dagegen und konnten

zumindest in der ersten Halbzeit auch offensiv Akzente setzen. Für uns gilt es, am kommenden

spielfreien Sonntag ein wenig die Akkus zu füllen und mit vollem Elan in die nächsten Aufgaben zu

starten!