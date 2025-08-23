 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Fünf Tore durfte der TSV Kornburg bejubeln.
Fünf Tore durfte der TSV Kornburg bejubeln. – Foto: Imago / Zink

»Nicht selbstverständlich« & »muss erstmal verdaut werden«

Bayernliga Nord, der Samstag: Großchwarzenlohe verliert Spiel und seinen Kapitän +++ WFV geht in Kornburg baden

In den zwei 14 Uhr-Spielen der Bayernliga Nord durfte die Heimmannschaft jubeln. Der TSV Kornburg rasierte den weiter sieglosen Würzburger FV trotz mehrerer Ausfälle mit 5:0. Einen bitteren Nachmittag erlebte Tabellenschlusslicht SC Großschwarzenlohe. Für die Mittelfranken war eine harte Rote Karte noch in der ersten Hälfte der Knackpunkt. Schlussendlich ging das Auswärtsmatch beim FC Eintracht Bamberg mit 0:2 verloren. Überdies verlor der Aufsteiger seinen Kapitän Justin Opcin, der sich wohl schwerer verletzt hat. Zur Stunde stehen sich die U21-Vertretungen des FC Ingolstadt und des SSV Jahn gegenüber. Fortuna Regensburg könnte sich mit einem Heimsieg gegen Bayern Hof (Anstoß: 17 Uhr) die alleinige Tabellenführung schnappen.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
Würzburger FV
Würzburger FVWürzburgerFV
5
0
Abpfiff

Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Ein insgesamt hochverdienter Sieg für uns. In den ersten zehn Minuten war es ein Abtasten von beiden Seiten. In der Folge haben wir die Schlagzahl erhöht und sind zur Pause verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Wir hatten mehrere Hochkaräter, durch spielerisch gut herausgespielte Chancen. Kurz nach der Pause haben wir über eine schöne Kombination über Rechtsaußen das 3:0 geschossen. Wir haben nicht aufgehört, das 4:0 und 5:0 geschossen. Ein guter Auftritt der Mannschaft. Wir waren personell eng besetzt, daher ist das alles nicht selbstverständlich. Insofern sind wir hochzufrieden.“


Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Bamberg 2010
FC Eintracht Bamberg 2010FCE Bamberg
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
2
0

Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Schwierige, grenzwertige Entscheidungen auf dem Platz. In der ersten Halbzeit gab es kaum Torszenen. Kurz vor der Halbzeit gab es eine Rote Karte gegen uns, die natürlich das Spiel komplett verändert. Dennoch sind wir positiv aus der Halbzeit raus. Leider haben wir unseren Kapitän verletzt verloren, da sieht es nicht gut aus. Dies passt ins Bild. In Unterzahl hatten wir einen Innenpfosten-Schuss, auf der Gegenseite fiel das 1:0 für den Gegner durch einen Handelfmeter. Dann hatten wir wieder einen Pfostenschuss und im Gegenzug fiel das 2:0. Wir werden nicht aufhören, dazu gibt es auch keinen Grund. Doch das Ding heute muss erstmal verdaut werden.“


Heute, 16:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
3
1


Heute, 17:00 Uhr
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
SpVgg Bayern Hof
SpVgg Bayern HofBayern Hof
1
0

Florian WürtheleAutor