»Nicht selbstverständlich« & »muss erstmal verdaut werden«

Fünf Tore durfte der TSV Kornburg bejubeln. – Foto: Imago / Zink

In den zwei 14 Uhr-Spielen der Bayernliga Nord durfte die Heimmannschaft jubeln. Der TSV Kornburg rasierte den weiter sieglosen Würzburger FV trotz mehrerer Ausfälle mit 5:0. Einen bitteren Nachmittag erlebte Tabellenschlusslicht SC Großschwarzenlohe. Für die Mittelfranken war eine harte Rote Karte noch in der ersten Hälfte der Knackpunkt. Schlussendlich ging das Auswärtsmatch beim FC Eintracht Bamberg mit 0:2 verloren. Überdies verlor der Aufsteiger seinen Kapitän Justin Opcin, der sich wohl schwerer verletzt hat. Zur Stunde stehen sich die U21-Vertretungen des FC Ingolstadt und des SSV Jahn gegenüber. Fortuna Regensburg könnte sich mit einem Heimsieg gegen Bayern Hof (Anstoß: 17 Uhr) die alleinige Tabellenführung schnappen.



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Ein insgesamt hochverdienter Sieg für uns. In den ersten zehn Minuten war es ein Abtasten von beiden Seiten. In der Folge haben wir die Schlagzahl erhöht und sind zur Pause verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Wir hatten mehrere Hochkaräter, durch spielerisch gut herausgespielte Chancen. Kurz nach der Pause haben wir über eine schöne Kombination über Rechtsaußen das 3:0 geschossen. Wir haben nicht aufgehört, das 4:0 und 5:0 geschossen. Ein guter Auftritt der Mannschaft. Wir waren personell eng besetzt, daher ist das alles nicht selbstverständlich. Insofern sind wir hochzufrieden.“









Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Schwierige, grenzwertige Entscheidungen auf dem Platz. In der ersten Halbzeit gab es kaum Torszenen. Kurz vor der Halbzeit gab es eine Rote Karte gegen uns, die natürlich das Spiel komplett verändert. Dennoch sind wir positiv aus der Halbzeit raus. Leider haben wir unseren Kapitän verletzt verloren, da sieht es nicht gut aus. Dies passt ins Bild. In Unterzahl hatten wir einen Innenpfosten-Schuss, auf der Gegenseite fiel das 1:0 für den Gegner durch einen Handelfmeter. Dann hatten wir wieder einen Pfostenschuss und im Gegenzug fiel das 2:0. Wir werden nicht aufhören, dazu gibt es auch keinen Grund. Doch das Ding heute muss erstmal verdaut werden.“







Heute, 16:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 3 1 PUSH





