„Nicht schön, aber erfolgreich“ – Gilching besiegt MTV München

TSV Gilching gegen 1. FC Garmisch-P. am 12.07.25 ab 11 Uhr. 2. Habzeit. Am Ball: Nr. 20 / Bauer. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Auch Schiedsrichter Tobias Barth hatte offenbar keine Lust mehr. Wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit pfiff der Unparteiische am Samstagmittag die Bezirksliga-Partie zwischen dem MTV 1879 München und dem TSV Gilching-Argelsried ohne Nachspielzeit ab. Vielleicht hatte er auch Angst um seine Gesundheit, denn der Rasenplatz an der Werdenfelsstraße war selbst für Fußgänger gefährlich. „Ich kann mich nicht erinnern, mal auf so einem schlechten Platz gespielt zu haben“, urteilte TSV-Trainer Christian Rodenwald über den von zahlreichen Löchern übersäten Rasen. Selbst die Gastgeber haderten mit den Platzverhältnissen auf ihrem heimischen Gelände. Gut für Gilching: Der Gast fand am Samstag die richtigen Mittel, um das Spiel für sich zu entscheiden. Zwei Standards und eine sehr stabile Defensive reichten, um den ersten Punktspielsieg 2026 einzufahren. Mit dem 2:0 (0:0) lässt Gilching im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd bisher nicht locker.

Die Zuschauer mussten am Samstag viel Geduld aufbringen, denn der schwierige Untergrund machte beiden Teams zu schaffen. In der Anfangsphase vergaben die Münchner eine gute Möglichkeit, da ahnte noch niemand, dass es die einzige nennenswerte Großchance des sonst so offensivstarken Aufsteigers bleiben sollte. Die Gäste waren zumindest bei Standards gelegentlich gefährlich, Ben Bauers Versuch klatschte an die Unterkante der Latte.