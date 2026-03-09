„Nicht schön, aber erfolgreich“ – Gilching besiegt MTV München

Der TSV Gilching-Argelsried behält Relegationsrang zwei im Visier. Am Samstag holte man sich beim MTV München die ersten drei Punkte des Jahres.
Auch Schiedsrichter Tobias Barth hatte offenbar keine Lust mehr. Wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit pfiff der Unparteiische am Samstagmittag die Bezirksliga-Partie zwischen dem MTV 1879 München und dem TSV Gilching-Argelsried ohne Nachspielzeit ab. Vielleicht hatte er auch Angst um seine Gesundheit, denn der Rasenplatz an der Werdenfelsstraße war selbst für Fußgänger gefährlich. „Ich kann mich nicht erinnern, mal auf so einem schlechten Platz gespielt zu haben“, urteilte TSV-Trainer Christian Rodenwald über den von zahlreichen Löchern übersäten Rasen. Selbst die Gastgeber haderten mit den Platzverhältnissen auf ihrem heimischen Gelände. Gut für Gilching: Der Gast fand am Samstag die richtigen Mittel, um das Spiel für sich zu entscheiden. Zwei Standards und eine sehr stabile Defensive reichten, um den ersten Punktspielsieg 2026 einzufahren. Mit dem 2:0 (0:0) lässt Gilching im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd bisher nicht locker.
Die Zuschauer mussten am Samstag viel Geduld aufbringen, denn der schwierige Untergrund machte beiden Teams zu schaffen. In der Anfangsphase vergaben die Münchner eine gute Möglichkeit, da ahnte noch niemand, dass es die einzige nennenswerte Großchance des sonst so offensivstarken Aufsteigers bleiben sollte. Die Gäste waren zumindest bei Standards gelegentlich gefährlich, Ben Bauers Versuch klatschte an die Unterkante der Latte.
Nach der Pause machte es der 21-Jährige besser: Bauer schlenzte den Ball präzise ins Torwarteck (52.). Nach einer umstrittenen Zeitstrafe gegen Gilchings jungen Stürmer Jomarcio Augusto (55.) witterten die Hausherren Morgenluft. Doch der TSV verteidigte souverän. „Sie mussten wegen des Platzes lange Bälle schlagen. Das ist nicht ihr Spiel“, resümierte Rodenwald. Er hatte den normal als Stürmer agierenden Maximilian Hölzl zur Pause für den angeschlagenen Maximilian König eingewechselt. Der Routinier zeigte eindrucksvoll, dass er auch das Verteidigen nicht verlernt hat.
In der 68. Minute profitierten die Gilchinger dann von einer Fehlentscheidung von Barth, der einen Elfmeter pfiff. Dabei hatte MTV-Keeper Yuya Kondo gegen den durchgebrochenen Daniel Yordanov zuerst den Ball getroffen. Manuel Eichberg schnappte sich die Kugel und traf vom Punkt zum beruhigenden 2:0. Der MTV versuchte zwar noch mal, sich zu wehren, doch Gilching verteidigte konzentriert und schlug die Bälle humorlos immer wieder nach vorn. „Nicht schön, aber erfolgreich. Anders ging es auf diesem Platz nicht“, kommentierte Rodenwald.