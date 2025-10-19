Nicht schön aber Erfolgreich

Bei bestem Fußballwetter und auf einem top gepflegten Rasenplatz hatte sich die SG Buchenbach/Oberried für das Heimspiel gegen den FC Heitersheim viel vorgenommen. Doch in der ersten Halbzeit gelang es zunächst nicht, das umzusetzen. Die Mannschaft stand zu weit vom Gegner weg und kam kaum in die Zweikämpfe. So ging Heitersheim nach einem Distanzschuss aus rund 30 Metern verdient in Führung.

Torhüterin Lilian Pilz hielt die SG mit einer starken Glanzparade im Spiel und verhinderte Schlimmeres. Kurz vor der Pause dann der überraschende Ausgleich: Nach einem Eckball von Lea Saier war Annika Jank zur Stelle und traf zum 1:1 – quasi aus dem Nichts.

In der zweiten Hälfte zeigte sich Buchenbach deutlich wacher und kämpferischer. Die Zweikämpfe wurden nun besser angenommen, das Kombinationsspiel blieb zwar ausbaufähig, doch die Defensive stand stabil. Vorne sorgte ein schön herausgespielter Angriff für die Entscheidung: Lea Saier traf nach Vorarbeit von Swenja Jogerst zum 2:1-Siegtreffer.