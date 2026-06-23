»Nicht optimaler Zeitpunkt«: Luhe-Wildenau und Weiden im Pokal-Derby Das Lokalduell im Rahmen der Qualifikation zum Landespokal wurde vorgezogen von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Einige Schützlinge von Weiden-Coach Michael Riester stiegen erst am Montag ins Training ein und haben nun gleich das erste Pflichtspiel vor der Brust. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Keiner ist früher dran: Der SC Luhe-Wildenau und die SpVgg SV Weiden bestreiten am morgigen Mittwoch die erste von insgesamt 14 Begegnungen im Rahmen der 3. Qualifikationsrunde zum Bayerischen Totopokal. Der Sieger zieht in die erste Pokalhauptrunde ein, deren Paarungen am 10. Juli in der Spielbank Bad Kötzting ausgelost werden. Enden die 90 Minuten unentschieden, folgt unmittelbar ein Elfmeterschießen. Anstoß im Michael-Höhbauer-Stadion ist um 19 Uhr.



Ursprünglich hätten beide Vereine dieses Nordoberpfalz-Derby gern erst am Dienstag, den 7. Juli ausgetragen. Nach Ansicht des Fußballverbandes liege dies jedoch zeitlich zu nahe am Termin für die Auslosung. Und weil die Weidener Fußballer ab dem 1. Juli im mehrtägigen Trainingslager in Österreich weilen, zogen die Klubs das Pokalduell notgedrungen um fast zwei Wochen nach vorne.



Auf dem Papier hat natürlich der Bayernligist vom Weidener Wasserwerk die Favoritenrolle inne. Beim Testspiel-Aufgalopp letzten Samstag (1:0-Sieg gegen Tegernheim) fehlten noch mehrere Spieler urlaubsbedingt. Sie stiegen erst zu Wochenbeginn in die Vorbereitung ein – und sind nun direkt in einem Pflichtspiel gefordert. Aus Sicht von SpVgg-Trainer Michael Riester ist das nicht optimal. Landesligist Luhe-Wildenau startete mit einer spektakulären 4:5-Niederlage gegen die klassenhöhere DJK Ammerthal in den Testspielreigen. Verglichen dazu, hofft Spielercoach Benny Urban diesmal auf eine sattelfestere Defensive und weniger individuelle Fehler. Die letzten Pflichtduelle dieser beiden Teams liegen schon etwas zurück. Sie entstammen der Landesliga-Saison 2023/24. In Oberwildenau erkämpfte sich der Sportclub ein achtbares 2:2, das Rückspiel in Weiden ging wiederum klar mit 3:0 an den späteren Meister.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Gegen Weiden haben wir einen weiteren interessanten Test vor uns, der durch das mögliche Weiterkommen im Pokal nochmal reizvoller ist. Von der Qualität her schätze ich Weiden auch stärker als Ammerthal ein, vor allem weil sie über eine eingespielte Truppe verfügen. Deshalb wird es für uns in diesem Spiel erstmal darum gehen, kompakt und diszipliniert zu verteidigen. Wenn wir das gut hinbekommen, erwartet uns ein spannendes Spiel.“



Personalien: Der neuverpflichtete Verteidiger Maximilian Bauer sowie Keeper Moritz Plößl befinden sich im Aufbautraining und sind noch nicht einsatzfähig. Mit Paul Fenzl fehlt ein weiterer Neuzugang, der Jungspund ist bei Pflichtspielen noch nicht spielberechtigt.





Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Der Zeitpunkt dieses Pokalspiels ist zwar nicht optimal, da ein Großteil der Spieler erst diesen Montag ins Training eingestiegen ist und nun gleich auf Vollgas durchstarten muss. Nichtsdestotrotz gehen wir die Partie mit voller Intensität an und wollen das Nachbarschaftsduell gewinnen, um im Pokal weiterzukommen. Wie, ist mir zu diesem Zeitpunkt erstmal egal. Hauptsache wir gewinnen.“



Personalien: Bis auf zwei Ausnahmen können die Wasserwerkler aus dem Vollen schöpfen. Die beiden gerade mal 16-jährigen Neuverpflichtungen Finn Horgan (U17 der SpVgg Greuther Fürth) und Luis Siegert (U17 der SpVgg Bayreuth) sind erst ab dem 1. August spielberechtigt. Alle anderen Kaderspieler sind laut Riester „spielberechtigt und fit“.