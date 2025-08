"Nicht optimal": Wetter stört Spielvorbereitung des SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl empfängt am Freitagabend im Rahmen des zweiten Spieltags der Bezirksliga-Ost den TSV Peterskirchen zum ersten Heimspiel der Saison 2025/2026.

Bruckmühl – Den Saisonstart hatte sich der SV Bruckmühl anders vorgestellt. Bei der Rückkehr in die Bezirksliga nach dem Abstieg aus der Landesliga unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Mike Probst beim SV Saaldorf mehr als deutlich mit 0:4 .

Individuelle Abwehrfehler, darunter ein Elfmeter sowie ein Ausrutscher mit fatalen Folgen, kosteten dem SVB im Auftaktspiel Zählbares. Auch in der Offensive offenbarte der ehemalige Landesligist mal wieder Schwächen.

Im ersten Heimspiel der neuen Saison 2025/2026 pocht das Probst-Team auf Wiedergutmachung. Dann gastiert unter Flutlicht der TSV Peterskirchen im Mangfallstadion. Der Verein aus Tacherting im Landkreis Traunstein hat sich in den vergangenen drei Jahren nach dem Aufstieg aus der Kreisliga im Mittelfeld der Bezirksliga etabliert. Zum Auftakt gab es für den Turn- und Sportverein ebenfalls keine Punkte. Die Peterskirchener unterlagen zu Hause dem SV Miesbach mit 1:3.

„Wir erwarten einen ähnlich starken Gegner wie Saaldorf. Aber wir sind zuhause und spielen auf drei Punkte“, so Probst vor dem ersten Heimauftritt in dieser Spielzeit vor heimischem Publikum. Die Vorbereitung darauf lief allerdings „nicht optimal“, so Probst.

Sechs Langzeitverletzte fallen aus

Aufgrund der Witterung mussten in den letzten Tagen die durch die am Wochenende durchgeführten Jugendturnier vorgeschädigten Rasenplätze auf dem Sportgelände gesperrt werden. Das Abschlusstraining fand somit gezwungenermaßen als Lauftraining auf der Tartanbahn statt.

Trotzdem stellt Probst klar: „Das dürfen wir nicht als Ausrede gelten lassen. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass wir den ersten Sieg in dieser Saison einfahren.“

Das Trainerteam muss gegen Peterskirchen erneut auf die sechs Langzeitverletzten verzichten. Leon Schalli und Niko Hable sind nach ihren Kreuzbandrissen in den letzten Tagen erfolgreich operiert worden, werden aber wohl in dieser Saison keine Option mehr sein.