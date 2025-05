»Nicht optimal«: Es kommt zu Relegations-Verdachtsspielen

Verzwickt ist die Konstellation im Kreis West. Ob die vier Erstrunden-Verlierer der Kreisliga-Relegation noch einen weiteren Platz bekommen, ist nämlich komplett offen. Definitiv der Fall wäre das, wenn der FC Künzing den Aufstieg in die Landesliga schafft. Scheitern die “Römer”, müsste der Sieger der Partie FSV Landau - SG Mallersdorf / Grafentraubach das Bezirkslgia-Relegationsduell gegen den Gewinner des Matches SV Hofkirchen - TSV Regen siegreich gestalten. Packt Künzing den Sprung in die Landesliga, wäre diese Duell im Nachhinein hinfällig gewesen, es wird aber trotzdem ausgetragen. Klappt es für die Schützlinge von Matthias Süß und Fabian Burmberger nicht mit dem Sprung in die dritthöchste Amateurklasse, müssen der SV Perkam, der SV Winzer, der FC Egglham und die SpVgg Oberkreuzberg darauf hoffen, dass entweder Regen oder Hofkirchen sich den auf alle Fälle noch zu vergebenen Platz in der Bezirksliga-Relegation sichert. Denn dann muss die 4. Runde zur Kreisliga im Osten nicht mehr ausgetragen werden. Am Vatertag treffen in Irlbach der SV Winzer und der SV Perkam aufeinander und in Nammering der FC Egglham und die SpVgg Oberkreuzberg. Fest steht, dass die beiden Sieger definitiv in der Spielzeit 2025/2026 Kreisligisten sind. Die beiden Verlierer müssen vielleicht nochmal ran, aufgrund der bereits geschilderten Szenarien vielleicht aber auch nicht. Im Gegensatz zu den vier Kreisliga-Releganten im Kreis Ost haben die noch verbliebenen West-Vertreter keine all zu guten Karten, den Aufstieg bzw. Klassenerhalt feiern zu dürfen. "Man darf nicht vergessen, dass es für die vier betroffenen Vereine eine mögliche zweite Chance ist. Die vier Erstrunden-Sieger haben ihre Kreisliga-Tickets bereits lösen können", erklärt Herbert Hasak, Kreisspielleiter des Fußballkreis West. In der Tat waren in den Jahren zuvor oft nur drei Plätze frei, die dann unter den vier Erstrunden-Gewinnern ermittelt werden mussten. "Mit Deggendorf hatten wir dieses Mal erfreulicherweise nur einen Landesliga-Absteiger aus Niederbayern. Das waren in den Vergangenheit fast immer mehr. Daher haben wir in diesem Jahr auch relativ viele freie Plätze in der Bezirksliga-Relegation. Das wirkt sich auf die Relegation in den beiden Kreisen positiv aus, da es dadurch mehr erfolgreiche Vereine geben wird", klärt Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier auf.

Da vor dem Freitagabend definitiv keine Klarheit herrscht, hat Hasak die Duelle zwischen dem SV Malgersdorf und FC Gottfrieding (in Postau) und SV Malgersdorf - FC Gottfrieding (in Haberskirchen) am Mittwochabend auf Verdacht angesetzt. "Die andere Möglichkeit wäre gewesen, abzuwarten. Es kann durchaus passieren, dass der West-Bezirksligarelegant am Freitag verliert und dann alles von Künzing abhängig ist. Deren Zweitrunden-Rückspiel findet allerdings erst am Samstag-Nachmittag statt. Wenn dann der Fall eintritt, dass West-Relegant scheitert und Künzing den Aufstieg schafft, könnten wir erst am kommenden Montag oder Dienstag spielen, denn die ausrichtenden Vereine benötigen auch eine gewisse Vorlaufzeit. Bei dieser Konstellation wäre das Endspiel um den freien Platz also erst am darauffolgenden Wochenende. Daher haben wir uns entschieden, diese Option nicht in Betracht zu ziehen", sagt Hasak, der weiß, wie die Relegation auf Bezirks- und Kreisebene unkomplizierter gemacht werden könnte: "Wenn es in der Schnittstelle von der Bezirks- zur Verbandsebene, sprich der Landesliga-Relegation, nur zwei Runden mit neutralen Spielorten geben würde, wäre diese Relegation nach einer Woche abgeschlossen und für uns wäre vieles einfacher."Einer der betroffenen Klubs ist der FC Gottfrieding, der sein Erstrunden-Match gegen den DJK-SV Geratskirchen mit 1:2 in den Sand setzte. "Wir haben die Partie gegen Geratskirchen völlig unnötig verkackt. Dass wir nun ins Blaue hineinspielen müssen, ist sicherlich nicht schön. Trotzdem haben wir uns mit unserem kommenden Gegner, dem SV Malgersdorf, abgestimmt und sind beide der Meinung, dass die Partie zeitnah über die Bühne gebracht werden soll. Daher ist es für uns in Ordnung, dass auf Verdacht gespielt wird, denn grundsätzlich sind wir froh, noch eine Mini-Chance zu haben", sagt Abteilungsleiter Christian Froschauer.Auch die sich noch im Wettbewerb befindlichen Kreisklassen-Releganten (TSV Abensberg II, SSV Landshut-Schönbrunn, FC Wallersdorf, SG Stubenberg I / ASCK Simbach II) hoffen, dass die Relegation aus West-Sicht einen positiven Ausgang nimmt und es für zwei Klubs kein viertes Spiel geben muss. "Im Vorjahr hatten wir für 16 Kreisklassen-Releganten nur sieben Plätze. Heuer sind es neun, im Optimalfall sogar zehn. Dass zwei Vereine möglicherweise ein viertes Spiel bestreiten müssen, ist nicht optimal. Aber in der vor der Saison festgelegten Auf- und Abstiegsregelung heißt es klipp und klar, dass für die vier Kreisklassen im Fußballkreis West die Mindestanzahl an 56 Vereine erreicht werden muss. Würden wir also den möglicherweise nur mehr einen freien Platz unter den acht Erstrunden-Verlierern nicht mehr ausspielen, hätten die betroffenen Vereine die Möglichkeit, dagegen zu klagen, weil wir dann die vorgeschriebene Mindestanzahl unterschreiten würden. Daher ist das alternativlos", informiert Hasak, der mögliche Kritik nachvollziehen kann: "Viermal spielen zu müssen und es dann doch nicht zu schaffen, ist ärgerlich. Allerdings wird sich der erfolgreiche Verein, der in einer möglichen vierten Partie den Aufstieg oder Klassenerhalt packt, bestimmt auch freuen. Unabhängig davon wird niemand gezwungen, ein drittes oder viertes Spiel bestreiten zu müssen. Es besteht immer die Möglichkeit des Nichtantritts. Das hatten wir aber bisher noch nicht und ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das passieren wird."