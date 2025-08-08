– Foto: Jörg Struwe

Nicht nur sportlich top: A/O II gewinnt auf faire Art und Weise NFV-Kreis Stade stellt insgesamt weniger faire Teams Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Ahlerstedt/O II

Die SV A/O zählt gleich mit seinen ersten drei Mannschaften zu den fairsten der abgelaufenen Saison. Insgesamt steht der NFV-Kreis Stade aber nicht so gut da.

In 23 von insgesamt 32 niedersächsischen Fußballkreisen sind es Kreisligisten, die die kreisinterne Wertung des alljährlichen VGH-Fairness-Cups gewonnen haben. In immerhin neun Kreisen nehmen höher spielende Mannschaften die Spitzenposition ein. So auch in Stade. Bezirksligist SV Ahlerstedt/Ottendorf II ist wie schon in der Vorsaison 2023/24 das fairste Team im NFV-Kreis.

Bemerkenswert: Auch die erste und dritte A/O-Mannschaft stehen kreisintern auf Platz 3 und 4. Bezirksligist TSV Apensen ist die zweitfairste Mannschaft. Der ASC Cranz-Estebrügge rangiert auf Platz 5. Am schlechtesten schnitt Landesligist TuS Harsefeld ab. NFV-Kreis Stade stellt insgesamt weniger faire Teams