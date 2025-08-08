Nicht nur sportlich top: A/O II gewinnt auf faire Art und Weise

Die SV A/O zählt gleich mit seinen ersten drei Mannschaften zu den fairsten der abgelaufenen Saison. Insgesamt steht der NFV-Kreis Stade aber nicht so gut da.
In 23 von insgesamt 32 niedersächsischen Fußballkreisen sind es Kreisligisten, die die kreisinterne Wertung des alljährlichen VGH-Fairness-Cups gewonnen haben.
In immerhin neun Kreisen nehmen höher spielende Mannschaften die Spitzenposition ein. So auch in Stade. Bezirksligist SV Ahlerstedt/Ottendorf II ist wie schon in der Vorsaison 2023/24 das fairste Team im NFV-Kreis.
Bemerkenswert: Auch die erste und dritte A/O-Mannschaft stehen kreisintern auf Platz 3 und 4. Bezirksligist TSV Apensen ist die zweitfairste Mannschaft. Der ASC Cranz-Estebrügge rangiert auf Platz 5. Am schlechtesten schnitt Landesligist TuS Harsefeld ab.
Als Kreis rangiert Stade auf Platz 20 von insgesamt 32 NFV-Kreisen.
955 Mannschaftsplätze wurden vergeben - basierend auf Quotienten, berechnet mit Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten sowie Nichtantritten bezogen auf die Spielanzahl.
A/O II steht hier auf Platz 79, es folgen Apensen (101), A/O (158), A/O III (174) und der ASC (geteilter Platz 175). Der TuS Harsefeld steht auf Platz 937.
Zum Vergleich: A/O II kassierte 42 Gelbe und zwei Rote Karten. Harsefeld musste 104 Gelbe, eine Gelb-Rote und fünf Rote Karten schlucken.