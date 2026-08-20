Nicht nur neu in der 3. Liga: »Wir sind bereit!«

Der FC Ruderting betritt absolutes Neuland - nicht nur als Bayernliga-Meister in der Regionalliga, sondern in so gut wie allen Bereichen. Langjährige Gesichter wie Franziska Schwaiberger und Anna-Lena Parzhuber haben ihre Schuhe an den Nagel gehängt. Auch die sportliche Leitung hat sich neu und breiter aufgestellt. Und mit Franz Höng samt Assistent Martin Asen steht ein neues Trainerteam an der Linie. Der neue Cheftrainer im FuPa-Interview...
Franz, zunächst kurz und prägnant nachgefragt: Wie geht’s Dir als neuer Trainer des FC Ruderting?
Als Trainer geht es mir sehr gut. Ich fühle mich als neuer Coach voll akzeptiert.
Neu ist für Dich nicht nur der Verein, sondern erstens auch eine Tätigkeit im Frauenfußball. Was läuft bei den Mädls anders als bei den Herren?
Bei den Mädels sticht hervor, dass sie voller Ehrgeiz und hoch motiviert sind. Auch ist mir sofort aufgefallen, dass die Mädels sehr viel selbst und von sich aus organisieren.
Musstest Du Dich extra vorbereiten darauf, nun eine Frauenmannschaft zu trainieren?
Vorbereitet habe ich mich insofern, dass ich im Vorfeld viele Trainingseinheiten und ein paar Spiele beobachtet habe, um einen besseren Einblick in den Frauenfußball zu bekommen.
Im Team hinter dem Team hat sich der FC Ruderting breiter aufgestellt: Ist es ein Vor- oder Nachteil, bei der Bildung neuer Strukturen von Anfang an dabei zu sein?
Die breitere Aufstellung des FC Ruderting ist von Vorteil - angesichts der größeren Organisations-Herausforderungen aufgrund der Regionalliga-Zugehörigkeit der 1. Mannschaft und der neu geschaffenen 3. Mannschaft. Und es ist definitiv auch ein Vorteil, da von Anfang an mit dabei zu sein. Genauso, dass mit Martin Asen, der beim TV Freyung viel Erfahrung gesammelt hat, an meiner Seite steht.
Neu ist für Dich zweitens das Niveau. Nach der Bayernliga-Meisterschaft tritt der FCR in der bald beginnenden Spielzeit in der Regionalliga Süd an. Spielt die Spielklassen-Zugehörigkeit für Dich eine Rolle? Hast Du Respekt vor dieser Liga?
Ich hätte die Mannschaft auch in der Bayernliga trainiert.Ich freue mich - wie auch die Mädels - auf diese Regionalliga. Wir starten voll motiviert! Und: Angst haben wir keine!
Was geht Dir durch den Kopf, wenn Du daran denkst, dass die Gegner in Pflichtspielen demnächst Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt, TSV Hoffenheim und FC Bayern München heißen?
Die künftigen Gegner erinnern mich an die erfolgreiche Zeit als Trainer im Jugendbereich bei der DJK Sonnnen, dem 1.FC Passau und dem TSV Waldkirchen - wobei es damals nur bayerische Vereine waren. Jetzt geht es über die Landesgrenze hinaus und ich freue mich auf die neuen Erfahrungen
Die Vorbereitung biegt auf die Zielgerade ein. Wie weit ist das Team Status quo? Seid ihr bereit für die 3. Liga?
Status Quo - nach den vergangenen Testspielen: Wir sind bereit!
Im Sommer hat ein größerer Umbruch stattgefunden – unter anderem Anna-Lena Parzuber und vor allem Franziska Schwaiberger haben ihre Laufbahnen beendet. Konnten diese Lücken geschlossen werden – menschlich wie sportlich? Hast Du überhaupt Lücken ausgemacht?
Es ist sehr schade, dass uns Spielerinnen verlassen haben. Jedoch öffnet das anderen Spielerinnen neue Möglichkeiten sich zu entwickeln und zu profilieren.
Traditionell ist es für den FC Ruderting schwierig, adäquate Testspielgegner zu finden. Bisher ging es gegen die Neu-Bayernligisten Frauenbiburg und Ezelsdorf. Demnächst steht ein Match gegen die Waldkirchener U17 an. Sind derartige Sparringspartner ein Wettbewerbs-Nachteil?
Die Testspiele haben uns tatsächlich vor eine kleine Herausforderung gestellt, waren aber im Rückblick kein Nachteil. Ein Highlight war sicher die Begegnung mit Krengelbach, das n der zweiten österreischen Bundesliga spielt.
Abschließend ein kleines Tippspiel: Auf welchem Platz landet der FC Ruderting am Ende der am 30. August beginnenden Regionalliga-Saison?
Wir landen auf Platz 7.
Danke für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!