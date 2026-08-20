Nicht nur neu in der 3. Liga: »Wir sind bereit!« Franz Höng, neuer Trainer von Regionalliga-Aufsteiger, im Interview zur aktuellen Lage beim FC Ruderting von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Trainer und Team müssen sich erst finden - sind aber auf einem guten Weg. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der FC Ruderting betritt absolutes Neuland - nicht nur als Bayernliga-Meister in der Regionalliga, sondern in so gut wie allen Bereichen. Langjährige Gesichter wie Franziska Schwaiberger und Anna-Lena Parzhuber haben ihre Schuhe an den Nagel gehängt. Auch die sportliche Leitung hat sich neu und breiter aufgestellt. Und mit Franz Höng samt Assistent Martin Asen steht ein neues Trainerteam an der Linie. Der neue Cheftrainer im FuPa-Interview...

Franz, zunächst kurz und prägnant nachgefragt: Wie geht’s Dir als neuer Trainer des FC Ruderting?

Als Trainer geht es mir sehr gut. Ich fühle mich als neuer Coach voll akzeptiert. Neu ist für Dich nicht nur der Verein, sondern erstens auch eine Tätigkeit im Frauenfußball. Was läuft bei den Mädls anders als bei den Herren?

Bei den Mädels sticht hervor, dass sie voller Ehrgeiz und hoch motiviert sind. Auch ist mir sofort aufgefallen, dass die Mädels sehr viel selbst und von sich aus organisieren.

Musstest Du Dich extra vorbereiten darauf, nun eine Frauenmannschaft zu trainieren?

Vorbereitet habe ich mich insofern, dass ich im Vorfeld viele Trainingseinheiten und ein paar Spiele beobachtet habe, um einen besseren Einblick in den Frauenfußball zu bekommen. Im Team hinter dem Team hat sich der FC Ruderting breiter aufgestellt: Ist es ein Vor- oder Nachteil, bei der Bildung neuer Strukturen von Anfang an dabei zu sein?

Die breitere Aufstellung des FC Ruderting ist von Vorteil - angesichts der größeren Organisations-Herausforderungen aufgrund der Regionalliga-Zugehörigkeit der 1. Mannschaft und der neu geschaffenen 3. Mannschaft. Und es ist definitiv auch ein Vorteil, da von Anfang an mit dabei zu sein. Genauso, dass mit Martin Asen, der beim TV Freyung viel Erfahrung gesammelt hat, an meiner Seite steht.