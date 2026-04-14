Nicht nur Mohamed Said und Dennis Ordelheide überragen

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hat mehrere außergewöhnliche Offensivleistungen hervorgebracht. Allen voran ragten Mohamed Said vom VfB Frohnhausen und Dennis Ordelheide vom TSV Eller 04 mit jeweils vier Treffern heraus, doch auch andere Angreifer prägten ihre Partien entscheidend.
An der Spitze stehen Mohamed Said vom VfB Frohnhausen und Dennis Ordelheide vom TSV Eller 04. Said erzielte beim 12:2 gegen Fatihspor Essen 2001 gleich vier Tore und war damit der herausragende Einzelspieler des gesamten Spieltags. In einer Partie, die schon früh einseitig wurde, blieb er durchgehend der prägende Offensivmann und baute das Ergebnis mit seiner Trefferquote immer weiter aus. Ebenfalls vierfach traf Ordelheide beim spektakulären 5:5 gegen TV Kalkum-Wittlaer. Besonders bemerkenswert war dabei, dass er mit seinen Toren großen Anteil daran hatte, dass Eller schon vor der Pause auf 5:1 davonzog. Dass diese Führung am Ende dennoch nicht reichte, ändert nichts an seiner individuellen Leistung.
Hinter diesem Führungsduo reiht sich Stanislao Apicella von DV Solingen II ein. Beim 5:2 gegen Cronenberger SC erzielte er drei Tore und war der entscheidende Mann in einem Spiel, das nach zwei frühen Ausgleichstreffern des Gegners jederzeit hätte kippen können. Apicella sorgte jedoch dafür, dass seine Mannschaft die Kontrolle behielt und sich am Ende klar durchsetzte.
Ebenfalls dreifach traf Dariusz-Alexander Tontsch vom SSV Berghausen, der beim 4:3 bei SC Viktoria Wuppertal Rott 89 schon vor der Schlussphase die Basis für den Auswärtssieg legte. Gerade in einer Partie, die später noch einmal eng wurde, war sein Dreierpack von besonderem Gewicht. Ohne diese Effizienz wäre Berghausen kaum mit einem Vorsprung in die hektische Endphase gegangen.
Auch Dustin Herrmann vom SC Union Nettetal II gehörte zu den großen Gesichtern des Wochenendes. Beim 4:1 gegen 1. FC Viersen erzielte er drei Tore in der zweiten Halbzeit und machte damit aus einer offenen Partie eine klare Angelegenheit. Seine Treffer fielen in einer Phase, in der Nettetal das Spiel komplett an sich zog und dem Gegner keine Chance mehr ließ, zurückzukommen.
Komplettiert wird die Gruppe der Dreifach-Torschützen von Boran Sezen von Schwarz-Weiß Alstaden. Beim 4:1 gegen GSG Duisburg war er mit drei Toren der eindeutige Matchwinner. Nachdem die Partie zur Pause mit dem 2:1 noch offen war, sorgte Sezen nach dem Seitenwechsel dafür, dass Alstaden den Vorsprung ausbaute und den Sieg absicherte.
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