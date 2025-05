Nicht nur in der Tabelle benachbart: Neufahrn empfängt Massenhausen zum Derby in der Kreisklasse

Das Spiel zwischen dem FC Neufahrn und dem SC Massenhausen ist ein absoluter Klassiker. Wenn die beiden benachbarten Vereine am Freitag (19.30 Uhr) aufeinandertreffen, geht es um nicht weniger als den Klassenerhalt.

Neufahrn/Massenhausen – Die etwas komfortablere Tabellensituation hat definitiv der SC Massenhausen, der sich aber mit großen Personalproblemen dem Saisonende entgegenschleppt. Mit 25 Punkten auf dem Konto hat man zur Abstiegsrelegation noch einen Minipuffer von zwei Zählern. Das Problem des Aufsteigers ist, dass man in der Vorrunde zur erweiterten Spitze gehörte und auf das dramatische Abrutschen nicht vorbereitet war.

Der FC Neufahrn dagegen steckt schon die ganze Saison hinten drin und ist Vorletzter mit 20 Punkten auf dem Konto. Zum direkten Klassenerhalt hat man vier Punkte Abstand, aber eben auch nur drei zu den dahinter liegenden Zollingern. Und der Letzte muss den direkten Weg nach unten in die A-Klasse antreten. Die Neufahrner können mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an den Verein aus dem eigenen Ortsteil heranrücken.

Neufahrn geht mit ambitioniertem Ziel in den Endspurt

„Wir haben schon die letzten beiden Jahre Relegation gespielt und wollen diesmal aussetzen“, witzelt der scheidende Neufahrner Trainer Andreas Voggt. In der A-Klasse scheiterte man einmal in der Relegation und im vergangenen Sommer folgte man den Massenhausenern über die Relegation in die Kreisklasse. Der FC Neufahrn hat in den letzten drei Saisonspielen mit dem SC Massenhausen, Istanbul Moosburg und der SpVgg Zolling noch drei Gegner aus dem Tabellenkeller. Voggt hat einen Fahrplan für den direkten Klassenerhalt: „Sieben Punkte sind das Ziel, neun Punkte wären ideal.“

Dem Coach ist aber auch klar, dass das mit dem direkten Klassenerhalt nahezu unmöglich werden könnte, wenn das Derby diesen Freitag in die Hose geht. Dann geht es darum, überhaupt Relegation zu spielen und Schlusslicht Zolling auf Distanz zu halten. Dann könnte das Duell Vorletzter gegen Letzter zum Endspiel um den direkten Abstiegsplatz werden.

Bürgermeister mit augenzwinkerndem Appell

Vor dem Hinspiel bettelte Franz Heilmeier, Bürgermeister und Ex-Spieler des FCN, im Gemeinderat augenzwinkernd gegenüber Massenhausener Besuchern, dass man dem FCN doch ein Pünktchen lasse. Dann führte Neufahrn 1:0, sah schon wie der Sieger aus – und dann kam Andreas Schwarz. Der Mann mit dem goldenen Füßchen verwandelte zwei direkte Freistöße in den Minuten 90.+4 und 90.+6 und sicherte dem SCM damit drei ganz wichtige Zähler.