Nicht nur für Waldstetter: Beliebtes Fußballcamp ist wieder am Start

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In den Sommerferien wird es wieder das beliebte Fußballcamp des TSGV Waldstetten geben, das in diesem Jahr als „Georg-Eichele-Junglöwencamp Waldstetten“ stattfinden wird. Nachdem Gerhard Rosenfelder im vergangenen Jahr das Camp übernommen hat, das Norbert Stippel zu einer traditionellen Veranstaltung hat werden lassen, geht es in diesem Jahr in die nächste Runde.

Rosenfelder hat wieder eine Menge Trainer um sich herum versammelt, die den Jugendlichen der Jahrgänge 2019 bis 2012 vom 3. bis 6. August einiges im Fußball beibringen werden. Wieder haben viele Spieler der ersten und zweiten Mannschaft zugesagt, das Camp als Trainer zu unterstützen. Unter anderem mit dabei sein wird Mükayil Dalbudak, U23-Trainer, der seine Mannschaft erst kürzlich als Meister in die Kreisliga A geführt hatte. An den Camptagen werden die Nachwuchskicker von 9 bis 16 Uhr vollumfänglich betreut. „Wir freuen uns, dass wir den Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder ein volles Programm präsentieren können. Ich freue mich sehr, dass das Camp in die nächste Runde gehen kann“, sagt Rosenfelder selbst, der in diesem Jahr etwas mehr Zeit für die Vorbereitung hatte als noch im vergangenen. „Insgesamt haben wir bei unserem Trainerstab wieder auf bewährte und erfahrene Kräfte gesetzt, die bereits im vergangenen Jahr mit dabei waren“, ergänzt Rosenfelder.

Nachdem man im vergangenen Jahr eine Stadionführung beim 1. FC Heidenheim machen konnte, ist in diesem Jahr ein Ausflug zum VfB Stuttgart geplant. Vielleicht schaut ja sogar der eine oder andere Profi vorbei, wenn die Nachwuchskicker aus Waldstetten zu Besuch sind. „Es stand recht bald fest, dass wir die Waldstetter Fußballcamp-Tradition weiterführen würden, da die Anfrage im Nachgang an unsere Premiere tatsächlich enorm gewesen ist. Da haben schon einige Eltrn nachgefragt, ob das Camp auch in diesem Jahr wieder stattfinden werde“, freut sich Rosenfelder über die Resonanz und das nette Feedback. So wie im vergangenen Jahr, sind auch in diesem Jahr selbstverständlich wieder Kinder jedes Vereins willkommen, es handelt sich explizit nicht um ein Camp nur für den Waldstetter Nachwuchs. „Ganz klar, bei uns kann jeder mitmachen“, unterstreicht Campchef Rosenfelder.