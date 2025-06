Nicht nur die SpVgg Langerringen darf feiern

In Altenmünster erwischte die SpVgg Langerringen den besseren Start - und das war letztlich auch entscheidend. Sebastian Grüner war nach einem Lattenschuss am richtigen Platz und staubte zum 1:0 ab, wenig später stand Lukas Müller-Daxbacher nach einer Ecke sträflich frei und köpfte zum 2:0 ein. Das war für die Reimlinger, die in den ersten beiden Duellen mit der TSG Thannhausen und den SV Oberegg auf eine starke Defensive bauen konnten, ein schweres Handicap. Dazu kam, dass insbesondere die 120 Minuten aus dem Oberegg-Spiel vier Tage zuvor in den Beinen steckte, während die Langerringer eine Woche Pause hatten.

In der Folge verstärkten die Reimlinger zwar ihre Offensivbemühungen, konnten SpVgg-Torhüter Daniel Braun allerdings kaum ernsthaft in Gefahr bringen. Nur einmal wäre Braun machtlos gewesen, doch da rettete der Pfosten beim Schuss des Reimlinger Spielertrainers Dominik Kohnle. Allerdings lief da bereits die Schlussphase - und zuvor hatten die Langerringer sogar noch ein drittes Tor nachlegen können. Nico Köbler war es, der sich im Strafraum gekonnt durchsetzte, dann nochmal an die Kugel kam und diese im Netz versenkte.

Während die Reimlinger den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verpassten, wartet auf die Langerringer nun zum zweiten Mal das Abenteuer Bezirksliga. Nach dem Schlusspfiff feierten sie den Erfolg - übirgens zusammen mit Kickern der DJK Lechhausen, der SF Bachern, des TSV Bobingen II und SV Echsheim. Denn die spielen durch Langerringens Erfolg kommende Saison in der Kreisliga und brauchen keine weiteren Relegationsspielen. Langerringen selbst bleibt jedoch nicht viel Zeit zum Feiern, in rund fünf Wochen steht für sie bereits das erste Punktspiel auf dem Programm. Die Bezirksliga startet nämlich am Wochenende 26./27. Juli.

Schiedsrichterin: Lena Holland (Augsburg) - Zuschauer: 1282 in Altenmüsnter

Tore: 1:0 Sebastian Grüner (13.), 2:0 Lukas Müller-Daxbacher (16.), 3:0 Nico Köbler (67.)