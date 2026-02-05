Nicht nur die Mentalität stimmt bei der SG St. Märgen/St. Peter

Kampf um jeden Ball, das zeichnet Hannes Kürner (rechts) und die SG St. Märgen/St. Peter aus. – Foto: Wolfgang Scheu

Mit Rang drei übertrifft die SG St. Märgen/St. Peter in der Fußball-Kreisliga-A bisher sogar die eigenen Erwartungen. Trainer Jannik Schuler sieht das Team noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.

In der vergangenen Spielzeit gehörte die SG St. Märgen/St. Peter noch zu den Mannschaften, die sich Sorgen um den Verbleib in der Liga machen mussten. Nicht ganz große Sorgen und auch nicht bis zum letzten Spieltag, aber immerhin. Davon kann momentan keine Rede sein. Die Hochschwarzwälder sind mit 25 Punkten Dritter und können mit einem Sieg im Nachholspiel beim SV TuS Immendingen (15. März) sogar noch die SG Riedböhringen/Fützen (27 Punkte) auf Platz zwei überholen. Ganz oben steht der SV Hölzlebruck (31). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.