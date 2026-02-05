Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nicht nur die Mentalität stimmt bei der SG St. Märgen/St. Peter
Trainer Jannik Schuler sieht das Team noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Kampf um jeden Ball, das zeichnet Hannes Kürner (rechts) und die SG St. Märgen/St. Peter aus. – Foto: Wolfgang Scheu
Mit Rang drei übertrifft die SG St. Märgen/St. Peter in der Fußball-Kreisliga-A bisher sogar die eigenen Erwartungen. Trainer Jannik Schuler sieht das Team noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.
In der vergangenen Spielzeit gehörte die SG St. Märgen/St. Peter noch zu den Mannschaften, die sich Sorgen um den Verbleib in der Liga machen mussten. Nicht ganz große Sorgen und auch nicht bis zum letzten Spieltag, aber immerhin. Davon kann momentan keine Rede sein. Die Hochschwarzwälder sind mit 25 Punkten Dritter und können mit einem Sieg im Nachholspiel beim SV TuS Immendingen (15. März) sogar noch die SG Riedböhringen/Fützen (27 Punkte) auf Platz zwei überholen. Ganz oben steht der SV Hölzlebruck (31). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.