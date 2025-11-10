Nicht nur der SC Union Nettetal war zu Gast.

Am Sonntag war nicht nur der SC Union Nettetal zu Gast im Röntgenstadion. Mit 20 Punkten auf Platz 6 zählt Union zu den Spitzenteams der Liga und hat nach dem Abstieg aus der Oberliga das klare Ziel, dorthin zurückzukehren. Sondern auch der WDR war vor Ort und hatte zahlreiche Fans des FCR Interviewt um ein bericht fürs Fernsehn zu produzieren.

Die Gäste traten mit der gleichen Elf an, die in der Vorwoche TuRu Düsseldorf mit 3:0 besiegt hatte.

Der FC Remscheid hingegen musste erneut die Formation ändern – Verletzungen und Sperren sorgten abermals für Umstellungen. Zu den ehe schon vielen langzeit verletzten Timo Leber, Michele Buscemi, Dimitrios Papadopoulos, Malte Lüttenberg und dem jungen Torwart Marvin Misiak kommen jetzt noch Ben Hamada und Timo Leber dazu, Daniel Saibert krankheitsbedingt. Dafür kehrten die genesenen Dominik Heinen und Luka Sola zurück, ebenso Jan Nsu Kayala, der später noch eine besondere Rolle spielen sollte.

Starker Beginn des FCR

Wie schon in den vergangenen Spielen startete der FC Remscheid „wie die Feuerwehr“. Sauberes Passspiel von hinten heraus, hohes Pressing bei Ballverlust – Union Nettetal fand zunächst kaum ins Spiel.

In der 12. Minute belohnte sich der FCR: Eine schöne Kombination landete bei Toni Zupo, der den Ball links in den Lauf von Luka Sola spielte. Sola wollte den Ball eigentlich scharf in den Fünfmeterraum bringen so sah es zu mindestens aus – doch sein Schuss schlug überraschend im langen Eck ein. 1:0 für Remscheid!

Union reagierte zunehmend mit Härte statt spielerischen Lösungen. Immer wieder gingen die Gäste aggressiv in die Zweikämpfe – offenbar in der Hoffnung, den FCR zu provozieren, der in den letzten sieben Spielen fast immer in Unterzahl beendet hatte. Doch diesmal ließ sich Remscheid nicht anstecken und spielte konzentriert weiter.

Nach einem harten Foul in der 27. Minute musste Finn Belzer ausgewechselt werden. Er hatte beim Kopfballduell ein Knie in den Rücken bekommen und klagte später über starke Schmerzen in der Hüftmuskulatur – Diagnose noch offen. Gute Besserung!

Für ihn kam der genesene Leonhard Fronia, eigentlich Stürmer, nun als Außenverteidiger – und machte seine Sache bärenstark.

Mit einer verdienten 1:0-Führung ging es in die Pause.

Zweikampf pur in Halbzeit zwei

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, auch taktisch blieb zunächst alles gleich. Das Spiel wurde nun offener – ein ständiges Hin und Her.

Auf der Tribüne hörte man: „Ich glaube erst an den Sieg, wenn der Schiedsrichter abpfeift.“

Auf dem Platz zeigte der FCR, was Abstiegskampf bedeutet: kämpfen, rennen, beißen – auch wenn’s weh tut.

Besonders Jan Nsu Kayala ragte heraus. Nach langer Verletzungspause und wiederholten Rückschlägen zeigte er ein überragendes Spiel. Fast 90 % seiner Zweikämpfe gewann er, und gemeinsam mit Niklas Burghard bildete er ein starkes Innenverteidigerduo. Kein hoher Ball fand den Weg durch ihre Abwehr – weder aus dem Spiel heraus so auch bei gegnerischen Ecken. Aber auch bei eigener Ecke immer mit dem Kopf dran.

Ab der 50. Minute erhöhte Union den Druck, spielte im Minutentakt nach vorn. Doch der FCR hielt dagegen, auch wenn fast jeder Zweikampf mit Schmerzen endete. Nettetal hatte sich den Tag wohl leichter vorgestellt.

Emotionen kochen hoch

Kurz vor Schluss kam es beinahe zum Eklat: Bei einer Kontersituation des FCR kam ein hoher Ball in den Strafraum. Andrii Pedchenko ging ins Kopfballduell, bekam einen Ellenbogen an den Hinterkopf – normaler Zweikampf, kein Elfmeter. Der Gegenspieler sah es das Pedchenko liegen blieb und schoss fairerweise den Ball ins Aus, doch der Union-Trainer tobte, schrie über den Platz und forderte seine Mannschaft lautstark auf, weiterzuspielen, wenn ein Remscheider verletzt am Boden liegt.

Egal ob Simulation oder nicht – eine solche Aufforderung ist schlicht und milde gesagt beschämend und hätte, wie ein Schiedsrichter Kollege später sagte, eigentlich eine rote Karte, wegen unsportlichkeit, zur Folge haben müssen. Erst recht als Vorbild für die Mannschaft und den zahlreichen jungen Sportler auf der Tribüne.

Abpfiff, Erlösung, Jubel

Der Schiedsrichter zeigte fünf Minuten Nachspielzeit an – es wurde zum reinen Kampf.

Dank Torwart M. Kosfeld das Union nicht höher hinten liegt. Und der FC Remscheid hatte ein überragenden Innenverteidiger-Duo. Und wenn doch mal jemand durchkam, war Maurice Horn zur Stelle, der mehrere starke Paraden zeigte. Und 2 mal den Ball an den Pfosten stahrte. So kann man heute auch sagen, selbst der Pfosten war heute auf der seite des FC Remscheid.

Nach 97 Minuten war endlich Schluss und es blieb bein 1:0 für den FC Remscheid – die Erleichterung war riesig. Nach sechs Niederlagen und einem Unentschieden gelang dem FCR der erste Sieg unter dem neuen Cheftrainer Björn Joppe. Und das darf man nicht negativ sehen den Björn Joppe übernahm die Mannschaft in einen sehr tiefen Psychologischen Zustand, und das gegen ein Topteam der Liga. Und es sind nur 3 Punkte gegen den Abstieg nicht mehr und nicht weniger, wir wollen jedes Spiel gewinnen aber es geht nur mit so einer Leidenschaftlichen Leistung so betonte es Björn Joppe nach dem spiel.

Stimmen zum Spiel

Trainer Björn Joppe:

„Erstmal muss ich meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Sie hat heute gezeigt, dass sie den Abstiegsplatz verlassen und dafür alles geben will. Zu Jan Nsu Kayala: Der Junge hatte eine lange verletzungsbedingte Pause – heute war er mein kleiner MVP des Spiels. Und was den gegnerischen Trainer betrifft: Er kann sagen, was er will, aber wenn er etwas gegen meine Spieler sagt, werde ich auch zum Löwen.“

Jan Nsu Kayala:

„Ich hatte es in letzter Zeit nicht leicht, wollte aber meinen Beitrag leisten. Heute bekam ich die Chance – und ich hoffe, ich habe sie genutzt. Aber ich war nicht allein auf dem Platz: Die ganze Mannschaft war heute bärenstark.“

Fazit

Der FC Remscheid hat in diesem Spiel gezeigt, dass er verstanden hat, worum es im Abstiegskampf geht. Spielerisch war die Mannschaft ohnehin stärker, als es der Tabellenstand vermuten lässt – aber diesmal stimmte auch der Kopf.

Der Sieg war hart erkämpft, „dreckig“, aber absolut verdient.

Eine rand notiz zu Andrii Pedchenko ,,trau dich mal " was der junge runter spielt nur vor dem Tor Zittern die Knie.

Der SC Union Nettetal bleibt ein Spitzenteam – doch das Verhalten einiger Akteure auf und neben dem Platz war nicht würdig einer solchen Mannschaft in Menschlicher Hinsicht.

Wir wünschen allen Lesern eine schöne Woche – und freuen uns auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt:

Landesliga Niederrhein – FC Remscheid ist bereit!

Der SC Union Nettetal spielt schon am Freitag Abend 20 Uhr zu Hause gegen den TSV Solingen

Und der FC Remscheid spielt Auswärts am Sonntag 15 Uhr bei VSF Amern