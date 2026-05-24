Nicht nur auf dem Platz wichtig: VfV verlängert zwei Verträge Fred Mensah und Hadi El Saleh bleiben – Zwei prägende Figuren sollen auch künftig wichtige Rollen übernehmen von red · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Hübner Photography

Die Planungen für die kommende Saison laufen beim VfV Borussia 06 Hildesheim weiter auf Hochtouren – und die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auch auf Kontinuität. Mit Fred Mensah und Hadi El Saleh bleiben zwei erfahrene Spieler an Bord, die längst weit mehr verkörpern als nur sportliche Qualität.

Gerade in einer Phase, in der sich ein Kader verändert und neue Gesichter integriert werden, gewinnen Spieler mit Identifikation zum Verein zusätzlich an Bedeutung. Genau diese Rolle sollen Mensah und El Saleh weiterhin ausfüllen. Fred Mensah gehört inzwischen zu den prägenden Gesichtern der Domstadtelf. Der frühere U20-Nationalspieler aus Ghana kam vor vier Jahren über den Umweg SSV Jeddeloh II nach Hildesheim, nachdem er zuvor bei SV Werder Bremen ausgebildet worden war. Mittlerweile stehen 127 Pflichtspiele und 21 Tore für den VfV zu Buche.

Dass der Offensivspieler auch Torgefahr mitbringt, bewies er bereits in den Nachwuchsteams von Bremen, für die ihm insgesamt 40 Treffer gelangen. In Hildesheim ist Mensah längst mehr als nur ein Leistungsträger geworden – er ist einer der festen Bezugspunkte innerhalb des Teams. Noch länger trägt Hadi El Saleh das Trikot der Hildesheimer. Bereits vor acht Jahren wechselte der heute 31-Jährige vom Nachbarn SV Blau-Weiß Neuhof? Nein – vom SV Bavenstedt an die Pottkuhle und wurde dort zu einer festen Größe. Mit inzwischen 182 Einsätzen zählt El Saleh zu den erfahrensten Spielern im Aufgebot.