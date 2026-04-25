Nicht nur auf dem Platz passiert beim FC Remscheid was

Schon seit paar spielen immer anwesend (v.l. Carsten Pröpper, Karsten Schievelbusch, Christian Vorbau – Foto: Stephan Horn

Nicht nur auf dem Platz tut sich beim FC Remscheid etwas, sondern auch abseits des Spielfelds: Nach langem Warten und schon länger ein Gerücht soll es nun einen neuen Vorstand geben. Geplant ist ein Gremium aus fünf Vorstandsmitgliedern. Dafür muss zunächst die Satzung des Vereins angepasst werden. Und muss von den Mitgliedern gestimmt werden Die Änderungen sollen dann am 26.05.2026 zum erstmal in Kraft treten, denn da soll die Außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.

Als 1. Vorsitzender ist Christian Vorbau vorgesehen – ein Lenneper Unternehmer, der zudem in der Redaktion von 1Live Plan B tätig ist. Bis 2010 war er bereits im Verwaltungsrat des Wuppertaler SV aktiv.

Hintergrund dieser Umstrukturierung ist, dass die Aufgaben künftig auf mehrere Schultern verteilt werden sollen. Die fünf vorgesehenen Kandidaten stellen sich anschließend zur Wahl.

Den Bereich Sport soll der 58-jährige ehemalige Bundesliga-Profi Carsten Pröpper übernehmen. Er stieg in der Saison 1990/91 mit dem BVL Remscheid in die 2. Bundesliga auf und spielte von 1995 bis 1997 in der 1. Bundesliga für den FC St. Pauli. Im Mai 2008 übernahm er zudem die Position des Sportdirektors beim damaligen Drittligisten Wuppertaler SV. Für ein Jahr dies er aus gesundheitlichen Gründen wieder ab gab.

Für den Bereich Marketing ist der 56-jährige Remscheider Unternehmer Karsten Schievelbusch vorgesehen. Er war in der laufenden Saison bereits kommissarischer 2. Vorsitzender, zog sich im Januar jedoch kurzzeitig zurück, um nun mit einem neuen Team Verantwortung beim FC Remscheid übernehmen Mächte.

Den Bereich Finanzen soll weiterhin Steuerberater Sven Müller verantworten. Er war unter anderem in einer anderen Sportart aktiv: Als Gründungsmitglied des heutigen Drittligisten AFC Amboss Remscheid spielte er dort als Quarterback.

Den Bereich Organisation soll FCR-Urgestein Peter Helbeck übernehmen. Aktuell ist er hinter Thorsten Greuling der einzige verbliebene kommissarische 2. Vorsitzende.

Bis dahin liegt der volle Fokus jedoch auf dem Klassenerhalt. Die nächste Chance auf wichtige Punkte bietet sich am kommenden Sonntag beim TSV Solingen-Aufderhöhe. In der Formtabelle liegen die Gastgeber zwar hinter dem FCR, was jedoch wenig Aussagekraft haben muss.

Unabhängig davon, wer künftig welche Rolle übernimmt: Beim FC Remscheid bewegt sich derzeit einiges – auf und neben dem Platz. Nach den langen Unklarheiten und dem Hin und Her scheint es beim Traditionsverein nun wieder eine klare Perspektive zu geben. Das spürt man auch auf dem Spielfeld.