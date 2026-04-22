"Nicht noch tiefer unten reinrutschen"

Im Nachholspiel des 17. Spieltags steht für den TSV Schwicheldt viel auf dem Spiel. Gegen den VfB Peine geht es um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel – und darum, nicht weiter in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.
Die Ausgangssituation vor dem Duell ist klar umrissen: Der TSV Schwicheldt rangiert mit 24 Punkten auf Platz zehn, dicht gefolgt vom SV Arminia Vechelde und dem VfB Peine. Die Gäste aus Peine belegen mit 22 Punkten Rang zwölf und könnten mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Zähler an Schwicheldt heranrücken.
Damit besitzt die Partie unmittelbare Bedeutung für die Dynamik im Tabellenkeller. Während Schwicheldt den Abstand nach unten vergrößern will, kämpft Peine um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.
Die Gastgeber gehen mit zwei Niederlagen in Serie in die Begegnung. Auf die knappe 2:3-Niederlage gegen den MTV Hondelage folgte zuletzt ein 0:1 im Derby gegen Vechelde. In beiden Spielen zeigte sich Schwicheldt konkurrenzfähig, ließ jedoch die nötige Effizienz vermissen.
Trainer Benjamin Weiß formuliert die Ausgangslage entsprechend deutlich: „Wir müssen gewinnen, um nicht noch tiefer unten rein zu rutschen.“ Gerade die Balance zwischen Offensive und Defensive wird dabei entscheidend sein, nachdem die Mannschaft zuletzt zwar Chancen kreierte, aber zu selten konsequent nutzte.
Der VfB Peine reist nach der 2:3-Niederlage gegen den TSV Germania Lamme an, hat jedoch bereits im Hinspiel gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Beim 3:1-Erfolg gegen Schwicheldt war insbesondere Kocak mit zwei Treffern der entscheidende Akteur.
Auch im Rückspiel erwartet Weiß eine anspruchsvolle Aufgabe: „Wir wissen, was der VfB für Qualitäten hat.“ Besonderes Augenmerk gilt dabei der Offensive der Gäste, die im Hinspiel ihre Effizienz unter Beweis stellte.
Für Schwicheldt wird es darauf ankommen, die Schlüsselspieler des Gegners früh zu stören. Weiß gibt die Marschroute klar vor: „Wir müssen ihre Zielspieler aus dem Spiel nehmen und wollen giftig sein – genauso wie es der VfB im Hinspiel gegen uns war.“
Die Intensität im Zweikampf und die defensive Organisation könnten damit zu den entscheidenden Faktoren werden.
Angesichts der engen Tabellenkonstellation ist die Partie mehr als ein gewöhnliches Nachholspiel. Ein Sieg könnte Schwicheldt Luft verschaffen, eine Niederlage hingegen die Situation deutlich verschärfen. Für beide Mannschaften geht es um weit mehr als drei Punkte – es ist ein direktes Duell um Stabilität im unteren Tabellenbereich.