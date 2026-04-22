"Nicht noch tiefer unten reinrutschen" Tabellenzehnter empfängt den Zwölften – Gastgeber wollen Abstand wahren von red · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im Nachholspiel des 17. Spieltags steht für den TSV Schwicheldt viel auf dem Spiel. Gegen den VfB Peine geht es um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel – und darum, nicht weiter in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.

Die Ausgangssituation vor dem Duell ist klar umrissen: Der TSV Schwicheldt rangiert mit 24 Punkten auf Platz zehn, dicht gefolgt vom SV Arminia Vechelde und dem VfB Peine. Die Gäste aus Peine belegen mit 22 Punkten Rang zwölf und könnten mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Zähler an Schwicheldt heranrücken. Damit besitzt die Partie unmittelbare Bedeutung für die Dynamik im Tabellenkeller. Während Schwicheldt den Abstand nach unten vergrößern will, kämpft Peine um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.

Schwicheldt sucht Stabilität Die Gastgeber gehen mit zwei Niederlagen in Serie in die Begegnung. Auf die knappe 2:3-Niederlage gegen den MTV Hondelage folgte zuletzt ein 0:1 im Derby gegen Vechelde. In beiden Spielen zeigte sich Schwicheldt konkurrenzfähig, ließ jedoch die nötige Effizienz vermissen. Trainer Benjamin Weiß formuliert die Ausgangslage entsprechend deutlich: „Wir müssen gewinnen, um nicht noch tiefer unten rein zu rutschen.“ Gerade die Balance zwischen Offensive und Defensive wird dabei entscheidend sein, nachdem die Mannschaft zuletzt zwar Chancen kreierte, aber zu selten konsequent nutzte.