"Nicht nachvollziehbar": TSV Landsberg entlässt zwei Trainer

Weitere Personalien: Nach Simon Gartmann (25) von Türkspor Augsburg steht Mittelfeldspieler Tadeus Henn (21) vom TSV Murnau als weiterer Neuzugang fest. Das hat Landesligist Murnau bereits offiziell bekanntgegeben. Henn bestritt in der abgelaufenen Saison 33 von 34 Spielen für das Team aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, für das er seit der Jugend am Ball war. Interessant auch: Beim FV Ravensburg (aktuell Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg) wurden am Samstag zehn Spieler verabschiedet. Darunter Abwehrspieler Jannik Fippl (25).