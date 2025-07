»Nicht nachvollziehbar«: Altmann muss in Iggensbach gehen

Beim FC Handlab-Iggensbach hat es in der Sommerpause einen Trainerwechsel gegeben. Der bisherige Coach Stefan Altmann (32), der in der abgelaufenen Runde ausschließlich an der Seitenlinie stand, musste durchaus etwas überraschend seinen Hut nehmen. Als Nachfolger setzt der Klub mit Alois Zitzelsberger auf ein absolutes Urgestein, das gemeinsam mit dem bisherigen Spielertrainer Gökay Gönel (28) ein gleichberechtigtes Gespann bilden wird.



Mit Alois Zitzelsberger kehrt eine langjährige Vereinsikone an die Seitenlinie zurück. Der erfahrene Übungsleiter führte den FCH 2007 in die Kreisklasse, fungierte in der Saison 2010/11 kurzzeitig als Interimscoach und war in der Folge nahezu ununterbrochen als Co-Trainer unter diversen Chefanweisern aktiv. "Alois ist in Iggensbach so etwas wie eine Trainerlegende. Er kennt den Verein und die Mannschaft in- und auswendig. Daher war 'Zitz' nach der Trennung von Stefan, die natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgte, der erste Ansprechpartner der sportlichen Leitung. In dieser Konstellation wollen wir erstmal bis zum Winter weitermachen", erklärt Pressesprecher Manuel Schneider.