Nicht mit dem Glück im Bunde!

Im letzten Spiel des Jahres 2025, gleichzeitig der erste Spieltag der Rückrunde, war man bei den Sportfreunden Dorfmerkingen zu Gast. Das Spiel versprach durch die Konstellation Tabellenplatz eins gegen zwei auch eine gewisse Brisanz. Das Spiel hielt, was die Intensität und Spannung anging, auch einiges. Die erste Chance des Spiels hatte Manuel Michel, doch Unterkochens Torwart Illig hielt per Fußabwehr am kurzen Pfosten. Das Spiel war in der Folgezeit sehr intensiv mit vielen Zweikämpfen und aufgrund der engen und leicht rutschigen Verhältnisse mit doch wenig Torchancen. Dennoch hatte unsere Mannschaft in der 27.Minute durch Christian Essig eine gute Möglichkeit, als er aus spitzem Winkel und aus der Drehung heraus knapp über das leere Tor schoss. In der 32.Minute fing man sich dann aus einem an sich harmlosen Freistoß von der Mittellinie das 1:0 und lief fortan einem Rückstand hinterher. Die Phase bis zur Halbzeit war dann aber die beste des ganzen Spiels aus Unterkochener Sicht, denn hier machte man mächtig Druck. Zunächst hatte Ilg den Ausgleich auf dem Fuß, doch Juncker im SFD-Tor hielt aus sechs Metern. Auch in der 42.Minute hielt er einen Freistoß von Essig stark und hielt so die Führung fest. Kurz vor der Pause glich Viehöfer per Kopf aus, doch Schiedsrichter Genthner entschied auf Abseits, wohl eine Fehlentscheidung. Nach dem Seitenwechsel gab es gleich eine knifflige Szene, als Ilg von Adler im Sechzehner gehalten wurde und zu Boden ging. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb erneut stumm. Auch ein weiteres Tor von Ilg in der 51.Minute wurde wegen Abseits-Stellung abgepfiffen, auch hier äußerst knifflig. Nach rund einer Stunde konnte man den Druck auf die Heimelf nicht mehr in gleichem Maße ausrecht erhalten und es schlichen sich viele technische Fehler ein. Erst gegen Ende der Partie wurde es nochmals richtig eng, doch der Tabellenführer verteidigte hartnäckig und konsequent und rettete das Ergebnis über die Zeit. Insgesamt wäre sicher ein Punktgewinn verdient gewesen, doch es fehlte auch etwas das Glück, um hier etwas mitzunehmen.