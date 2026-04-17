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„Nicht mein Anspruch“: Klare Worte beim TSV Steinbach Haiger
Teaser RL SÜDWEST: +++ Klare Kante von Königstransfer Maximilian Pronichev: Der Angreifer will eigentlich mit dem Regionalligisten TSV Steinbach angreifen. So spricht er über die enttäuschende Saison +++
Haiger. „Das ist nicht mein Anspruch, ich hatte andere Ambitionen. Ich komme nicht zu einer Mannschaft, die im Mittelfeld oder gegen den Abstieg spielt“, findet Maximilian Pronichev durchaus klare Worte. Im Sommer 2025 wechselte der heute 28-Jährige vom Drittligisten Energie Cottbus zum Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Das Prädikat Hoffnungsträger war ihm dabei schnell gewiss.