Nicht mehr ungeschlagen

– Foto: Henrik Leuze

Es dauerte eine Weile in der Partie, ehe es erste nennenswerte Torchancen gab. Beide Mannschaften waren von Beginn an darauf bedacht keine Fehler zu machen, die der Gegner für sich nutzen könnte. Die erste gefährliche Gelegenheit ergab sich als Marco Klotzbücher über rechts in den Strafraum ging und für Angelo Colletti ablegte. Collettis Abschluss konnte aber vom Aalener Torhüter zur Ecke abgewehrt werden (13.). Auch einen Freistoß in der 20. Minute von Colletti konnte der Keeper entschärfen.

Am 22. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen bei der zweiten Garde des SSV Aalen ran. In der Partie Erster gegen Zweiter brachten die Verfolger an diesem Sonntag deutlich mehr Einsatz auf den Platz und konnten dem Tabellenführer so die erste Saisonniederlage zufügen.

Nach Wiederanpfiff nahm die Partie dann mehr Fahrt auf. In der 49. Minute schaffte es der Aalener Angreifer Eddi Gschwind freistehend im Sechzehner nicht die Führung herzustellen. In der 50. und 53. scheiterten die Gäste in Person von Moritz Müller und Sascha Hepke am gegnerischen Torhüter.

Die erste Chance für die Gastgeber bot sich in der 35. Minute Julian Bihr aus etwa zehn Metern, doch ging sein Abschluss knapp links vorbei, sodass auch er es nicht schaffte seine Mannen in Front zu bringen. Einen Schuss von Daniel Schnegelberger in Minute 40 konnte Fabio Leopardi zur Ecke parieren, sodass es bis zum Pausenpfiff beim torlosen 0:0 blieb.

In der 68. Minute sollte es dann aber so weit sein, dass die Hausherren in Führung gehen konnten. Daniel Schnegelberger ging die rechte Seite hinunter bis in den Strafraum. Am Fünfmeterraum angekommen, schob er den Ball an Leopardi vorbei ins lange Eck zum 1:0.

Direkt mit der nächsten Aktion konnten die Aalener dann das 2:0 nachlegen. Eddi Gschwind zog von der linken Seite nach innen an drei Gegenspielern vorbei. Aus zentraler Position suchte er dann den Abschluss und traf mittig ins Tor (69.).

Die SGHU versuchte zuerst vergeblich ranzukommen, doch konnte dann in Minute 80 durch einen Torwartfehler tatsächlich noch einmal verkürzen. Einen Freistoß von der rechten Seite versuchte Aalens Schlussmann herunterzufischen. Dabei rutschte ihm der Ball durch die Hände. Danilo Funk schaltete am schnellsten und konnte zum 2:1 abstauben.

Doch die Gastgeber ließen keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollten. So dauerte es nur bis zur 83. Minute, ehe sie in Person von Sebastian Stengel wieder eine Zwei-Tore-Führung herstellen konnten. Eddi Gschwind entwischte über links seinem Verfolger, legte im Strafraum zu Stengel ab und der vollendete zum 3:1.

In der 89. Minute hätte Angelo Colletti fast noch einmal Hoffnung für seine Männer aufkommen lassen, doch traf er mit einem Lupfer aus gut 30 Metern nur die Latte.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit schnürte Eddi Gschwind dann seinen Doppelpack und machte damit den Sack vollends zu. Ein Steilpass überwand die aufgerückte Gästeabwehr und der schnelle Gschwind ließ seine Verfolger auf dem Weg zum Tor hinter sich, ehe er auch das Duell mit dem Torhüter für sich entschied und den 4:1 Endstand herstellte.

Den unschönen Schlusspunkt der Partie setzte Sascha Hepke in der 93. Minute, als er seinem Gegenspieler gefrustet ein paar unschöne Wörter hinterherwarf und daraufhin mit glatt rot vom Platz geschickt wurde.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Felix Häußler, Moritz Müller, Niklas Schulz (90. Samuel Feil), Niklas Maier (66. Alexander Seitz), Fabian Berroth, Danilo Funk, Marco Klotzbücher (66. Marius Zimmerhackl), Jannik Bürgel, Sascha Hepke, Angelo Gabriele Colletti

Tore: 1:0 Daniel Schnegelberger (68.), 2:0 Eddi Gschwind (69.), 2:1 Danilo Funk (80.), 3:1 Sebastian Stengel (83.), 4:1 Eddi Gschwind (90.+2)

Rot: Sascha Hepke (90./SG Hohenstadt / Untergrönin./Beleidigung)