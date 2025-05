Nicht mehr in eigener Hand: TSV Brunnthal droht der dritte Abstieg in Folge

Vor dem letzten Kreisliga-Spieltag bangen drei von vier Mannschaften aus dem südlichen Landkreis noch um den Klassenerhalt, eine ist bereits sicher abgestiegen. Fest steht auch, dass ein neues Landkreis-Team in der kommenden Saison in der achthöchsten Spielklasse mitmischen wird. Hier ein Blick auf die aktuelle Lage:

Die Haidgraben-Truppe steht als Tabellenzwölfter der Münchner Gruppe 3 und damit als Relegationsteilnehmer fest. „Damit haben wir das Minimalziel erreicht“, sagt Sportdirektor Matthias Schmidt, der für das letzte Punktspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Dritten FC Phönix verspricht: „Wir wollen im Flow bleiben, denn die letzten Wochen waren gut.“ Tatsächlich haben die Ottobrunner von den jüngsten sieben Partien nur eine verloren. Zuletzt beim Vierten TSV Oberpframmern gab es sogar einen 9:1-Sieg, zur Pause stand es schon 8:0. „Bei uns war jeder Schuss ein Tor. Das war genau das, was uns vorher gefehlt hatte. Sonst hätten wir da hinten in der Tabelle gar nichts zu suchen gehabt“, so Schmidt. Mit dem neuen Selbstvertrauen hofft man beim TSV auch personelle Rückschläge wegzustecken, wie kürzlich den Handgelenksbruch von Stammkeeper Alexander Weßel im Training. „Alle im Verein stehen zusammen und jetzt wollen wir das Ding, das wir uns vor der Saison schon schwer vorgestellt hatten, auch schaffen und in der Kreisliga bleiben“, so Schmidt. Entschieden wird die Relegation in einer Runde mit Hin- und Rückspiel gegen einen Kreisklassenzweiten. Mögliche Gegner sind der ESV München-Ost, der TSV Haar und der TSV Poing.

Der Ottobrunner Ligakonkurrent steht als abgeschlagenes Schlusslicht mit nur acht Punkten aus 25 Spielen schon länger als Direktabsteiger fest. Zum Liga-Abschied empfangen die Hachinger am Sonntag (13 Uhr) den Zweiten SpVgg 1906 Haidhausen in der Grünau.

TSV Brunnthal

Dem Bezirksliga-Absteiger, der in der vorletzten Spielzeit noch in der Landesliga mitmischte, droht der dritte Absturz in Folge. Nach der 1:2-Niederlage im Derby bei der SG Aying/Helfendorf am vergangenen Wochenende haben die Brunnthaler Fußballspieler in der Zugspitz-Gruppe 1 nur noch mit einem Heimsieg am Samstag (15 Uhr) gegen den Tabellenvierten TuS Geretsried II eine Chance auf die Relegationsteilnahme.

Gleichzeitig dürfte der SV Eurasburg-Beuerberg beim FC Real Kreuth nicht gewinnen. Für Michael Scherer war es kein Trost, dass er im Nachbarschaftsduell seinem Stammverein unfreiwillige Hilfe leistete. „Für mich war es natürlich ein besonderes Spiel, weil ich noch Jugendleiter in Aying bin. Letzte Woche war ich auch noch bei der Hochzeit von Ayings Trainer Tom Dötsch. Aber ich bin auch Wettkämpfer“, so der TSV-Trainer.

„Es war ein überragendes Derby, schade, dass es durch zwei Fehlentscheidungen entschieden wurde.“ Vor allem die Wiederholung des Elfmeters zum 2:1 auf Veranlassung des Assistenten, weil sein Torwart zu früh die Linie verlassen haben soll, ärgerte Scherer, der in Geretsried noch einmal vollen Angriff verspricht: „Ich hatte damit gerechnet, dass wir unter die fünf besten Rückrundenteams kommen, aber irgendwie sind wir in einen Strudel geraten, sodass wir kein Spiel nach der Winterpause gewonnen haben. Jetzt wollen wir zumindest das letzte Spiel gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt. Wir hatten so viel Unglück in dieser Saison, irgendwann muss das Glück auf unsere Seite kommen, vielleicht am letzten Spieltag.“

SG Aying/Helfendorf

Völlig anders war die Gefühlslage nach dem Derby bei Helfendorfs Abteilungsleiter Hermann Mayerl, denn seine Spielgemeinschaft mit den Ayingern kann nun mit einem Remis beim Fünften MTV Berg (Samstag, 15 Uhr), für den es um nichts mehr geht, den direkten Klassenerhalt fixieren. „Wir wollen, dass am Samstag Abend für uns Sommerpause ist. Und wir fahren mit dem Gefühl nach Berg, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können.“ Mayerl fühlte nach dem Derby ein wenig mit den Brunnthalern: „Der Elfer hat uns sicher nicht geschadet, vor allem war es glücklich, dass er wiederholt wurde. Deshalb nehmen wir die drei wichtigen Punkte und gut ist es.“ Sollte die SG in Berg verlieren, müsste auch sie auf die Partie Kreuth gegen Eurasburg schielen: In dem Fall dürfte Real nicht gewinnen. Sonst müssten die Ayinger und Helfendorfer in die Relegation.

Das einzige Landkreis-Team, das in der kommenden Saison nach heutigem Stand ganz sicher in der Kreisliga spielt, ist übrigens der FC Deisenhofen III: Die Blauhemden stehen seit dem vergangenen Wochenende als Meister der Zugspitz-Kreisklasse 2 fest.