Kaum eingewechselt, erzielt Andre Hemforth das 4:0 für Verlautenheide. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Nicht mehr als ein Pflichtsieg Landesliga-Tabellenführer Eintracht Verlautenheide schlägt Schlusslicht Erftstadt-Lechenich mit 4:0 Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Erftstadt Verlautenh.

Prinzipiell kann in der Fußball-Landesliga jeder jeden schlagen. Es gibt eine Ausnahme von der Regel: Schlusslicht Erftstadt-Lechenich konnte noch keinem Gegner drei Punkte abknöpfen, fünf mickrige Unentschieden stehen bislang zu Buche, der Abstieg naht. So stellte sich vor dem Gastspiel beim Primus Eintracht Verlautenheide eher die Frage nach der Höhe der Niederlage. Am Ende schaffte die Eintracht „nur“ ein 4:0 – womit auch der Trainer nicht ganz zufrieden war.

Spannungsabfall nach der Pause „Mit der zweiten Halbzeit bin ich gar nicht einverstanden“, sagte Dennis Buchholz nach dem Pflichtsieg. Das Torverhältnis aufbessern, keine Gelben Karten abholen, diese Maßgaben hatte er seinem Team bei einer 3:0-Führung zur Pause mitgegeben. Einzig die Null zu halten, das schaffte der Tabellenführer – was angesichts der nicht existenten Torgefahr der Gäste aber auch kein allzu großes Kunststück war.

Buchholz hatte schon mit seiner Aufstellung das Signal für Spieler aus der zweiten Garde gesetzt, sich am Maifeiertag von Beginn an zu präsentieren. Mit Marvin Dumslaff und Andre Hemforth ließ Buchholz ein 24-Tore-Duo auf der Bank. Wohl dem, der weitere Torjäger in seinen Reihen hat. Mit dem ersten Torschuss eröffnete Onur Baslanti den Nachmittag. Der Schuss von Eugen Lobanov war noch geblockt worden, Baslanti nutzte den Abpraller humorlos zur Führung (6.). Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr Eintracht Verlautenheide Verlautenh. SC Germania Erftstadt-Lechenich Erftstadt 4 0