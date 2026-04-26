„Nicht kreisligatauglich“ – Maisach wird von Landsberger Sturmtalent zerlegt

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Maisach kassierte eine herbe Niederlage. Sturmtalent Luca Dollinger erzielte zwei Treffer für den TSV Landsberg II.

Für Thomas Stehle war der Auftritt seines SC Maisach beim TSV Landsberg II klar zu schwach. „Das war zu wenig, in allen Belangen“, sagte der Trainer nach dem 1:7 (1:3). „Das war nicht kreisligatauglich.“ Gleichzeitig nahm er seine Mannschaft aber auch in Schutz.

Wegen zahlreicher Verletzungen musste Maisach improvisieren. Einige Spieler rückten aus der A-Klasse nach, Florian Herda kehrte nach auskurierter Kreuzbandverletzung früher zurück als geplant. Zudem standen in der Landsberger Zweiten mehrere Akteure mit Bayernliga-Erfahrung oder aus der starken U19, darunter Doppeltorschütze Luca Dollinger. Der 19-Jährige kommt in dieser Saison auf Einsätze in U19, Bayernliga und Kreisliga – und auf bemerkenswerte 35 Tore in 31 Spielen.

Dabei begann die Partie für den SCM gut. Mica Oppmann brachte die Gäste mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern früh in Führung. Doch Dollinger, Niclas Dietmaier und Benedikt Oppenrieder drehten das Spiel noch vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch Landsberg. Oppenrieder und Dollinger trafen jeweils ein zweites Mal, Johannes Oppenrieder und Tadeus Henn legten nach. Trotz der herben Niederlage setzt Stehle im Abstiegskampf auf Besserung – auch, weil in den kommenden Wochen mehrere verletzte Spieler zurückerwartet werden. (Dirk Schiffner)