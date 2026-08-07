»Nicht in Panik verfallen« - Eggenfelden gefordert

Nach dem 2:1-Auftakterfolg beim FC Schwabing ist beim SSV Eggenfelden in den vergangenen Partien nicht mehr viel zusammengelaufen. Drei Niederlage am Stück setzte es für die Truppe um Leitwolf Simon Schie mittlerweile - negativer Höhepunkt war die 0:6-Abreibung auf heimischen Rasen gegen Tabellenführer TSV Murnau. Am heutigen Freitagabend (18:30 Uhr) geht es für die Rottaler zum Aufsteiger FC Moosinning, der aktuell einen Punkt mehr auf seinem Konto hat.
"Wir brauchen nicht in Panik verfallen. Murnau war nicht unsere Kragenweite - trotzdem soll man sich daheim nicht sechs Tore einfangen. Es war ein gebrauchter Tag, den wir schnell abgehakt haben. Viel bitterer waren die Niederalge gegen Aubing und in Freilassing, denn in diesen beiden Partien wäre definitiv etwas drin gewesen", meint SSV-Coach Daniel Blindhuber, der weiß, dass in Moosinning unbedingt eine weitere Nullrunde vermieden werden muss: "Es ist schon ein wichtiges Match - allerdings für beide Seiten. Grundsätzlich ist die Saison aber noch sehr lang, es stehen noch 30. Spieltage auf dem Programm."
Besonders wurmt dem ehemaligen U19-Coach des SV Wacker Burghausen derzeit die fehlende Konsequenz vor beiden Toren: "Hinten erlauben wir uns derzeit zu viele Nachlässigkeiten und vorne lassen wir viel zu viele Chancen liegen. Das müssen wir umgehend in den Griff bekommen." Etwas angespannt ist die Personallage. Ex-Bayernligakicker Sebastian Hager laboriert an einer Leistenzerrung und wird deshalb nur auf der Ersatzbank Platz nehmen können. Manasse Francisco ist ebenfalls angeschlagen und kommt nur für einen Teileinsatz in Frage. Alessandro Marrazzo weilt im Urlaub. Hinzu kommen die Langzeitausfälle Yannik Doriat, David Miladinovic und Leroy Horländer. Das Ziel der Gäste ist klar: "Verlieren verboten", lautet die Devise von Chefanweiser Blindhuber.
"Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir in erster Linie daheim unsere Punkte holen. Daher sind wir gegen Eggenfelden in der Pflicht", weiß FCM-Übungsleiter Christoph Ball, der allerdings auch einige Sorgen zu beklagen hat. Neben den zahlreichen Langzeitausfällen steht hinter dem Mitwirken von Ex-Profi Maximilian Siebald ein dickes Fragezeichen. Christoph Nottrodt, Antonijo Prgomet und Din Sabotic weilen aktuell im Urlaub. Zumindest Maximilan Lechner steht erstmals wieder im Kader.