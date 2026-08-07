»Nicht in Panik verfallen« - Eggenfelden gefordert Beim Neuling FC Moosinning wollen die Rottaler ihre vierte Schlappe in Folge verhindern von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Eggenfeldens Trainer Daniel Blindhuber gastiert heute Abend – Foto: Werner Kroiß

Nach dem 2:1-Auftakterfolg beim FC Schwabing ist beim SSV Eggenfelden in den vergangenen Partien nicht mehr viel zusammengelaufen. Drei Niederlage am Stück setzte es für die Truppe um Leitwolf Simon Schie mittlerweile - negativer Höhepunkt war die 0:6-Abreibung auf heimischen Rasen gegen Tabellenführer TSV Murnau. Am heutigen Freitagabend (18:30 Uhr) geht es für die Rottaler zum Aufsteiger FC Moosinning, der aktuell einen Punkt mehr auf seinem Konto hat.

"Wir brauchen nicht in Panik verfallen. Murnau war nicht unsere Kragenweite - trotzdem soll man sich daheim nicht sechs Tore einfangen. Es war ein gebrauchter Tag, den wir schnell abgehakt haben. Viel bitterer waren die Niederalge gegen Aubing und in Freilassing, denn in diesen beiden Partien wäre definitiv etwas drin gewesen", meint SSV-Coach Daniel Blindhuber, der weiß, dass in Moosinning unbedingt eine weitere Nullrunde vermieden werden muss: "Es ist schon ein wichtiges Match - allerdings für beide Seiten. Grundsätzlich ist die Saison aber noch sehr lang, es stehen noch 30. Spieltage auf dem Programm."





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