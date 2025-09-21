Stefan Maier (rechts) und der TSV Welden hatten gegen Bobingen das Nachsehen. – Foto: Andreas Lode

Nicht griffig genug Welden hat gegen Bobingen II das Nachsehen +++ Beim Neusässer Erfolg wird es zum Schluss turbulent +++ Diedorf krönt verrückte Aufholjagd +++ Spitzenreiter Merching genügt ein Treffer zum neunten Sieg im neunten Spiel +++ Merings „Zweite“ geht bei Türkgücü Königsbrunn unter Verlinkte Inhalte KL Augsburg Türk Königs. SV Mering II Kissinger SC Schwabegg + 12 weitere

Diedorf gewinnt in der Kreisliga Augsburg nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 und feiert einen 19-Jährigen. Beim Neusässer Sieg geht es erst ganz am Ende hoch her. Welden geht leer aus. An der Spitze kam es zu keinen großen Veränderungen. Vorne zieht einsam der TSV Merching seine Kreise, dem beim Schlusslicht in Hiltenfingen ein Tor zum neunten Saisonsieg reichte. Der Kissinger SC war zuhause gegen Ottmarshausen mit 3:1 erfolgreich. Die „Zweite“ des SV Mering dagegen hatte beim SV Türkgücü Königsbrunn nur wenig zu bestellen und verlor gleich mit 4:7.

Lange Zeit sah es am Theklaberg nach einem typischen Unentschieden aus. Mit einem 0:0 ging es relativ unspektakulär in die Pause. In der 68. Minute gingen die Gäste durch Mauritz Di Santo mit 1:0 in Führung. Nach einem Ballverlust der Weldener erhöhte Manuel Kohler nur neun Minuten später auf 2:0. Der TSV Welden gab sich jedoch nicht geschlagen: In der 87. Minute brachte Stefan Maier sein Team mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel, als er goldrichtig vor dem Tor stand. Doch die Hoffnung währte nur kurz. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Marc Gutmann mit dem 1:3 endgültig den Deckel drauf. Welden zeigte sich defensiv nicht griffig genug und offensiv zu harmlos, um den Aufsteiger ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Mauritz Di Santo (68.), 0:2 Michael Kohler (77.), 1:2 Stefan Maier (87.), 1:3 Marc Gutmann (90.+2)

Bis zur Halbzeit sah es noch nach einer klaren Niederlage für die Diedorfer Gäste aus: Schon in der fünften Minute ging der SV Hammerschiede mit dem ersten Saisontor von Robert Orban in Führung. Sechs Minuten später erhöhte Francesco Bonaccio auf 2:0. Also Marco Pietryga in der 32. Minute einen Elfmeter zum 3:0 verwandelte, schien ein Sieg für den TSV Diedorf in weiter Ferne. Kurz nach der Pause brachte Jonathan Streit dann ab der 53. Minute jedoch die Wende: Zunächst verkürzte 19-Jährige auf 3:1. In der 78. Minute traf er zum 3:2. Und in der 83. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und brachte die Gäste auf 3:3 heran. Tobias Schneider krönte die Diedorfer Aufholjagd schließlich in der ersten Minute der Nachspielzeit noch mit dem Siegtreffer zum 3:4 Endstand. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Robert Orban (5.), 2:0 Francesco Bonaccio (11.), 3:0 Marco Pietryga (32. Foulelfmeter), 3:1 Jonathan Streit (53.), 3:2 Jonathan Streit (78.), 3:3 Jonathan Streit (83.), 3:4 Tobias Schneider (90.+1)

Im Duell der Kreisliga Augsburg zwischen FC Tur Abdin Augsburg und SV Schwabegg setzten sich die Hausherren mit 4:0 durch. Seod Hikmet Hassan eröffnete in der 6. Minute den Torreigen. Marcel Akgül verwandelte in der 20. Minute einen Elfmeter zum 2:0. Teeo Pejazic erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, bevor Akgül in der 86. Minute, nach einer Vorlage von Berkay Kurt, den Endstand erzielte. 230 Zuschauer erlebten ein dominantes Heimspiel.

Schiedsrichter: Louis Starck (Weßling) - Zuschauer: 89

Tore: 1:0 Seod Hikmet Hassan (11.), 2:0 Marcel Akgül (23. Foulelfmeter), 3:0 Teeo Pejazic (69.), 4:0 Marcel Akgül (86.)

Wer vor der Partie auf die Tabelle schaute, der hatte wohl einen klaren Sieg der Gäste erwartet. Denn Merching kam als Spitzenreiter zum Schlusslicht. Aber im Fußball läuft’s nicht immer nach der Papierform. „Das war ein harter Kampf“, stellte TSV-Trainer Günter Bayer fest: „Hiltenfingen hat uns alles abverlangt.“ Das Spiel fand unter hohen Temperaturen statt. Bayer weiter: „Wir mussten alles in die Waagschale werfen.“ Bis zum Ende war beim Tabellenführer Zittern angesagt. Unverkennbar blieb über 90 Minuten, wie sehr die ASV-Kicker bestrebt waren, endlich den ersten Punkt zu holen. Moritz Willis nutzte in der 23. Minute eine Vorarbeit von Gökay Güngör zu seinem siebten Saisontreffer. Nach Ansicht der Hausherren stand der Schütze im Abseits. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, versicherte der Merchinger Coach und erinnerte daran, dass in einer Szene ein Kopfball seines Teams am Innenpfosten landete. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 100

Tor: 0:1 Moritz Willis (23.)

Der Gegner ist geschlagen: Julian Zeiske bejubelt den Kissinger 3:1-Heimsieg über den SV Ottmarshausen. – Foto: Rudi Fischer

Beim Kissinger SC hat der SV Ottmatshausen mit 1:3 verloren, obwohl es mal kurz so aussah, als könnte das Team von Oliver Haberkorn einen Punkt holen. Kissing ging schon nach acht Spielminuten durch einen direkten Freistoß von Jascha Goelitzer in Führung. Ottmarshausen war aber nicht die deutlich schlechtere Mannschaft und kam nach 20 Minuten zum Ausgleich. Tolga Güclü erzielte sein erstes Saisontor. In die Pause retten konnten die Gäste das Ergebnis aber nicht. Leon Seiler staubte nach einem Schuss von Julian Zeiske zur 2:1-Führung für Kissing ab. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang kam Kissing wach aus der Kabine, während Ottmarshausen den Start etwas verschlief. In der 46.Spielminute traf Lukas Schulz zum 3:1 und sorgte damit auch für den Endstand. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Stefan Heggenstaller (Zell-Bruck) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jascha Goelitzer (8.), 1:1 Tolga Güclü (20.), 2:1 Leon Seiler (42.), 3:1 Lukas Schulz (46.)

Bisher erwies sich das zweite Team des SV Mering als relativ abwehrstark. Davon war aber beim SV Türkgücü Königsbrunn nicht viel zu sehen, speziell nach dem Wechsel der Seiten. Da kassierten die Gäste, die durch Sascha Mölders in Führung gegangen waren, nicht weniger als fünf Treffer. Die weiteren SV-Tore gingen auf das Konto von Elias Kraus, Michael Ksiezyek und Pascal Castro Santalla. Berkay Akgün verwandelte zwei Elfmeter, später traf er auch noch aus dem Feld heraus. Egor Keller wurde zum zweifachen Torschützen, Ousman Jaiteh und Murat Civek steuerten je einen Treffer bei. „Zweite Halbzeit war wieder Jugendfußball“, meinte Spielertrainer Johannes Pfeiffer: „Wenn man so viele Fehler macht, dann man hat es auch nicht verdient zu gewinnen, selbst wenn man in der Halbzeit 4:1 oder 5:1 hätte führen müssen. Wir wurden gnadenlos bestraft.“ In Halbzeit eins scheiterten die Gäste zweimal allein vor dem Keeper. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Benedikt Brandstetter (Pöttmes) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Sascha Mölders (8.), 1:1 Berkay Akgün (21. Foulelfmeter), 1:2 Elias Kraus (36.), 2:2 Berkay Akgün (45.+5 Foulelfmeter), 3:2 Ousman Jaiteh (63.), 4:2 Murat Civek (65.), 5:2 Egor Keller (76.), 5:3 Michael Ksiezyk (80.), 5:4 Pascal Castro Santalla (84.), 6:4 Berkay Akgün (90.+2), 7:4 Egor Keller (90.+9)

Bei strahlendem Wetter in Pfersee begann das spannende Duell zwischen TSV Pfersee und DJK Lechhausen. In der 13. Minute brachte Jordan Flythe die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung. Dominik Winkler glich für Lechhausen per Kopfball in der 32. Minute aus. Bastian Moell sorgte in der 55. Minute für die erneute Führung der Gastgeber, doch Dominik Hartner verwandelte einen Elfmeter zum 2:2 (74.). In der Schlussphase sah Patrick Breitinger die Rote Karte. In der Nachspielzeit erzielte Raphael Schwerthöffer das entscheidende 3:2 für Lechhausen.

Schiedsrichter: Moritz Wachinger (Ecknach) - Zuschauer: 80

Tore: Jordan Flythe (13.), 1:1 Dominik Winkler (32.), 2:1 Bastian Moell (55.), 2:2 Dominik Hartner (74. Foulelfmeter), 2:3 Raphael Schwerthöffer (90.+6)

Rot: Patrick Breitinger (83./DJK Lechhausen)