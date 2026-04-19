"Nicht gerechtfertigt": Vier späte Platzverweise bei Karnap - SGS II Kreisliga A Essen: Insgesamt vier Rote Karten wurden beim Duell zwischen dem FC Karnap und der SG Essen-Schönebeck verteilt. So wurde ein eigentlich faires Spiel noch richtig brisant. von Markus Becker · Heute, 21:43 Uhr · 0 Leser

Björn Neumann war von der Vielzahl der Platzverweise überrascht. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der FC Karnap 07/27 verschafft sich im als neuer Tabellenzehnter weiter Luft auf die Abstiegszone. Gegen die SG Essen-Schönebeck II setzte sich das Team von Trainer Björn Neumann knapp mit 1:0 durch und baute damit den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze aus.

Dabei sah Neumann über weite Strecken eine kontrollierte Vorstellung seiner Mannschaft: "Wir haben eigentlich ein sehr solides Spiel gemacht, hatten den Gegner relativ gut im Griff.“ Einzig die Chancenverwertung ließ aus seiner Sicht zu wünschen übrig. "Dadurch haben wir den Gegner immer wieder reingeholt“, so der Trainer, der auch auf gute Möglichkeiten der Gäste verwies. Labenz trifft, Schlussphase wird mit vier Platzverweisen hektisch Das entscheidende Tor fiel erst nach dem Seitenwechsel: Nach einer Umschaltsituation legte Emir-Berk Gürses in den Rückraum auf Nico Labenz, der cool ins Eck verwandelte (71.). Daraufhin wurde es urplötzlich wild. Zunächst wurde Younes Boumoungar per Ampelkarte des Feldes verwiesen (79.). Wegen zu lautstarker Beschwerden musste auch der Trainer der SGS vorzeitig gehen (80.). Damit aber noch nicht genug: Nach einem Foulspiel sah auch Fynn Schröder die Gelb-Rote Karte (87.). Die doppelte Überzahl hatte jedoch nur kurz Bestand: Auch Giuliano Pettinato ging nach einem Handspiel vorzeitig per Ampelkarte. In dieser Phase verpasste es Karnap, für klare Verhältnisse zu sorgen. "Da hatten wir ganz oft die Möglichkeit, ruhiger Fußball zu spielen und die Nadelstiche zu setzen. Die haben wir leider nicht gesetzt“, erklärte Neumann.