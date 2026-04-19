"Nicht gerechtfertigt": Vier späte Platzverweise bei Karnap - SGS II

Der FC Karnap 07/27 verschafft sich im als neuer Tabellenzehnter weiter Luft auf die Abstiegszone. Gegen die SG Essen-Schönebeck II setzte sich das Team von Trainer Björn Neumann knapp mit 1:0 durch und baute damit den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze aus.
Dabei sah Neumann über weite Strecken eine kontrollierte Vorstellung seiner Mannschaft: "Wir haben eigentlich ein sehr solides Spiel gemacht, hatten den Gegner relativ gut im Griff.“ Einzig die Chancenverwertung ließ aus seiner Sicht zu wünschen übrig. "Dadurch haben wir den Gegner immer wieder reingeholt“, so der Trainer, der auch auf gute Möglichkeiten der Gäste verwies.
Das entscheidende Tor fiel erst nach dem Seitenwechsel: Nach einer Umschaltsituation legte Emir-Berk Gürses in den Rückraum auf Nico Labenz, der cool ins Eck verwandelte (71.). Daraufhin wurde es urplötzlich wild. Zunächst wurde Younes Boumoungar per Ampelkarte des Feldes verwiesen (79.). Wegen zu lautstarker Beschwerden musste auch der Trainer der SGS vorzeitig gehen (80.). Damit aber noch nicht genug: Nach einem Foulspiel sah auch Fynn Schröder die Gelb-Rote Karte (87.). Die doppelte Überzahl hatte jedoch nur kurz Bestand: Auch Giuliano Pettinato ging nach einem Handspiel vorzeitig per Ampelkarte. In dieser Phase verpasste es Karnap, für klare Verhältnisse zu sorgen. "Da hatten wir ganz oft die Möglichkeit, ruhiger Fußball zu spielen und die Nadelstiche zu setzen. Die haben wir leider nicht gesetzt“, erklärte Neumann.
So blieb es bis in die Schlussphase hinein spannend. Mit nur einem Tor Vorsprung wurde es nochmals hektisch, doch in Überzahl brachte der FCK den Vorsprung ins Ziel. In der Nachbetrachtung wurde der Spielausgang aber von den vielen Platzverweisen in der Schlussphase überschattet. Für Neumann passte das überhaupt nicht zum Spielverlauf: „"Es war ein sehr, sehr faires Spiel mit sehr wenigen Fouls. Die Platzverweise sind in der Summe überhaupt nicht gerechtfertigt.“ Insgesamt habe die Kartenflut "in keinster Weise widergespiegelt, wie das Spiel verlaufen ist“.
Durch den Sieg arbeitet sich Karnap weiter ins Tabellenmittelfeld vor und verschafft sich ein kleines Polster nach unten. Dennoch bleibt Neumann vorsichtig: "Durchatmen tue ich erst, wenn wir die Klasse auch rechnerisch gehalten haben.“
Mit Blick auf das kommende Duell gegen DKSV Helene Essen (23. April, 18.45 Uhr) soll die Marschroute klar bleiben: „Wir werden die letzten Spiele so angehen, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen – egal, wie der Gegner heißt.“